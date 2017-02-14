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БР новости

Молочно-товарные комплексы на Витебщине будут строить только в крупных предприятиях

14 февраля, 2017 г.

Вадим СИКОРСКИЙ

Витебский облисполком собирается строить новые молочно-товарные комплексы на 2 000 голов в агрохолдингах и при каждом молокозаводе.

Для строительства комплексов планируется привлечь кредиты не только от белорусского Банка Развития, но и от Банка Китая. Средства в том числе пойдут на финансирование девяти ферм, которые уже строятся. Также планируется начать постройку еще девяти комплексов.

В прошлом году в Витебской области заработали 12 новых МТФ. Производство молока в сельхозорганизациях области в прошлом году увеличилось на 1,4% до 756,1 тыс. т, а поголовье коров – на 1,5% до 190,1 тыс.

 

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