Лукашенко бизнесу: вносите конструктивные предложения и ничего не бойтесь

Алексей Иванов

Президент провел совещание с рабочей группой по вопросам совершенствования контрольной деятельности и исключения излишних требований к бизнесу.

Лукашенко заявил, что главным результатом деятельности рабочей группы должно стать реально улучшение для деловой активности в стране. Оно должно подтверждаться «положительной оценкой со стороны субъектов хозяйствования».

Президент призвал бизнес активнее участвовать в работе группы:

— Рассказывайте о существующих проблемах, вносите конструктивные предложения и - самое главное - ничего не бойтесь, - цитирует Лукашенко пресс-служба.

Он гарантировал, что контролирующие структуры не будут оказывать давление на бизнес.

— Минимальный набор нормативов, который действительно необходим для начала хозяйственной деятельности и идет "от жизни", буду утверждать лично. Субъекты хозяйствования должны четко знать свои обязанности и их объем. И на этом точка! Больше ничего от них требовать не смейте! - заявил президент.