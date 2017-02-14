Лукашенко бизнесу: вносите конструктивные предложения и ничего не бойтесь

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14 февраля, 2017 г.
Президент провел совещание с рабочей группой по вопросам совершенствования контрольной деятельности и исключения излишних требований к бизнесу.
Лукашенко заявил, что главным результатом деятельности рабочей группы должно стать реально улучшение для деловой активности в стране. Оно должно подтверждаться «положительной оценкой со стороны субъектов хозяйствования».
Президент призвал бизнес активнее участвовать в работе группы:
— Рассказывайте о существующих проблемах, вносите конструктивные предложения и - самое главное - ничего не бойтесь, - цитирует Лукашенко пресс-служба.
Он гарантировал, что контролирующие структуры не будут оказывать давление на бизнес.
— Минимальный набор нормативов, который действительно необходим для начала хозяйственной деятельности и идет "от жизни", буду утверждать лично. Субъекты хозяйствования должны четко знать свои обязанности и их объем. И на этом точка! Больше ничего от них требовать не смейте! - заявил президент.
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