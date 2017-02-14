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БР новости

В Гомеле начался первый суд по иску, связанному с декретом о социальном иждивенчестве

14 февраля, 2017 г.

Валерий Алексеев

Свои права пытается отстоять 53-летний житель Гомеля Александр Семенов. 

В своем иске Александр Семенов требует признать декрет №3 противоричащим Конститутции, а также настаивает на том, что участвует в финансировании госрасходов, оплачивая дорожный сбор и НДС при покупке товаров и оплате услуг.

Как сообщают Naviny.by, жалобу в суд ему помог составить правовой инспектор независимого профсоюза РЭП Леонид Судаленко — он оказывает юридическую помощь и помогает составить жалобы тем, кто получил извещение на уплату сбора из налоговой.

Александр Семенов имеет 28 лет трудового стажа. Он работал на белорусских и российских предприятиях. Два года назад он не имеет работы и не может устроиться. В его семье работают жена и дочь. 

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