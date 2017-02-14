«Оборонные инициативы» инвестирую в СЭЗ «Минск» 3,5 млн долларов

Валерий Алексеев

В свободной экономической зоне «Минск» появился новый резидент — ООО «Обороннные инициативы». Подписан инвестиционный договор по строительству инженерного центра, в котором будет работать 48 человек. Всего согласно договору будет инвестировано 3,475 млн долларов.

Сейчас в СЭЗ «Минск» зарегистрировано 113 предприятий. Зона размещает на 21 участке общей площадью 2,6 тыс. га, более половины из которых размещаются за пределами городской черты, передает БЕЛТА.