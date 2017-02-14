«Оборонные инициативы» инвестирую в СЭЗ «Минск» 3,5 млн долларов

Вторник
14 февраля 2017
12:57
№ 5 (1235)
11-17 февраля 2017 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.8891
EUR 2.0111
RUB .032544
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
14 февраля, 2017 г.
Сейчас в СЭЗ «Минск» зарегистрировано 113 предприятий. Зона размещает на 21 участке общей площадью 2,6 тыс. га, более половины из которых размещаются за пределами городской черты, передает БЕЛТА.
Проект закона о персональных данных разрабатывается в Беларуси (БЕЛТА, 4 (1233) 4-10 февраля 2017 г.)
Нацбанк определил перечень операций по карточка, по которым банки могут отказать в возврате средств физлицам (Алексей Иванов, 4 (1233) 4-10 февраля 2017 г.)
ОПЕК сократила добычу нефти на 1 млн. баррелей в январе (Олег ПЕТРУШЕВИЧ, 4 (1233) 4-10 февраля 2017 г.)
Предприятия «Беллегпрома» увеличили чистую прибыль (Валерий Алексеев, 4 (1233) 4-10 февраля 2017 г.)
Белорусский рубль укрепился ко всем валютам корзины (Алексей Иванов, 4 (1233) 4-10 февраля 2017 г.)
IX Международный Фестиваль маркетинга и рекламы WhiteSquare запустил кампанию с известными рекламистами, снятыми в неожиданных образах.
ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
* Все поля обязательны для заполнения