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«Оборонные инициативы» инвестирую в СЭЗ «Минск» 3,5 млн долларов

14 февраля, 2017 г.

Валерий Алексеев

В свободной экономической зоне «Минск» появился новый резидент — ООО «Обороннные инициативы». Подписан инвестиционный договор по строительству инженерного центра, в котором будет работать 48 человек. Всего согласно договору будет инвестировано 3,475 млн долларов.

Сейчас в СЭЗ «Минск» зарегистрировано 113 предприятий. Зона размещает на 21 участке общей площадью 2,6 тыс. га, более половины из которых размещаются за пределами городской черты, передает БЕЛТА

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