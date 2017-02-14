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БР новости

Широкая денежная масса продолжает сокращаться

14 февраля, 2017 г.

Алексей Иванов

За январь, по данным Нацбанка, она сократилась на 2,4% до 33,1 млрд рублей.

Количество наличных денег в обороте (М0) за первым месяц года сократилось на 6,8% до 1,668 млрд рублей, активная рублевая денежная масса (М1) уменьшилась на 14% до 4,575 млрд.

Денежная масса в национальном определении (М2) на 1 февраля сократилась на 6,8% до 9,913 млрд рублей.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте, за январь увеличился на 3,1% до 173,2 млн рублей

Рублевая денежная масса (М2*) уменьшилась в течение января на 6,7% до 10,086 млрд рублей.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в иностранной валюте, за январь вырос на 6,2% до 2,333 млрд рублей. 

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