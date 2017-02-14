Широкая денежная масса продолжает сокращаться

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14 февраля 2017
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14 февраля, 2017 г.
Количество наличных денег в обороте (М0) за первым месяц года сократилось на 6,8% до 1,668 млрд рублей, активная рублевая денежная масса (М1) уменьшилась на 14% до 4,575 млрд.
Денежная масса в национальном определении (М2) на 1 февраля сократилась на 6,8% до 9,913 млрд рублей.
Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте, за январь увеличился на 3,1% до 173,2 млн рублей
Рублевая денежная масса (М2*) уменьшилась в течение января на 6,7% до 10,086 млрд рублей.
Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в иностранной валюте, за январь вырос на 6,2% до 2,333 млрд рублей.
Проект закона о персональных данных разрабатывается в Беларуси (БЕЛТА, 4 (1233) 4-10 февраля 2017 г.)
Нацбанк определил перечень операций по карточка, по которым банки могут отказать в возврате средств физлицам (Алексей Иванов, 4 (1233) 4-10 февраля 2017 г.)
ОПЕК сократила добычу нефти на 1 млн. баррелей в январе (Олег ПЕТРУШЕВИЧ, 4 (1233) 4-10 февраля 2017 г.)
Предприятия «Беллегпрома» увеличили чистую прибыль (Валерий Алексеев, 4 (1233) 4-10 февраля 2017 г.)
Белорусский рубль укрепился ко всем валютам корзины (Алексей Иванов, 4 (1233) 4-10 февраля 2017 г.)
IX Международный Фестиваль маркетинга и рекламы WhiteSquare запустил кампанию с известными рекламистами, снятыми в неожиданных образах.
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