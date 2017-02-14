Рынок медийной рекламы в белорусском интернете сократился на 5%

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14 февраля, 2017 г.
Ассоциация интерактивной рекламы (IAB Belarus) подвела итоги 2016 года на рекламном рынке страны.
В 2016 году рынок медийной рекламы в белорусском интернете составил 9,905 млн. долларов. Он сократился на 5% в долларовом выражении по сравнению с 2015 годом. В рублевом выражении объем рынка вырос на 19%. Так оценили его участники итоговой встречи Ассоциация интерактивной рекламы (IAB Belarus), сообщает Marketing.by.
Под медийной рекламой в интернете понимается баннерная, текстовая реклам и спецпроекты. В нее не входят контекстные объявления и реклама в каталогах. В объем рынка также включаются затраты на медийную рекламу в сети Google.
IAB Belarus объединяет основных игроков белорусского рекламного рынка в интернете: Admixer, Digital Sail, ENTERnetAV, Vondel Digital, Веб Эксперт, Онлайнер и Тут Бай Медиа. Суммарно они контролируют более 90% рекламного рынка. 8,9 млн долларов рекламных бюджет пришлись на долю участников встречи.
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