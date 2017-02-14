Россельхознадзор ограничил ввоз белорусской свинины

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14 февраля, 2017 г.
Россельхознадзор мотивирует ответное решение тем, что «законодательством ЕАЭС не предусмотрено оформление таких разрешений на ввоз при перемещении продукции между сторонами».
Как заявили в российском ведомстве, «по причинам, не имеющим научного обоснования», разрешения на ввоз теперь требуются и на товары, которые «не могут нести риски распространения африканской чумы свиней»: корма для животных, в том числе для собак или кошек, расфасованные для розничной продажи; органические химические соединения (для применения в ветеринарии) и фармацевтическая продукция (для применения в ветеринарии), пишут Naviny.by
Перечень подконтрольных товаров, на ввоз которых из Беларуси в Россию теперь требуется разрешение, опубликован на сайте ведомства. В перечне — свинина свежая, охлажденная или замороженная; пищевые субпродукты свиней, свежие, охлажденные или замороженные; фуражные пшеница, рожь, овес, ячмень, кукуруза, соевые бобы; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, используемая для кормления животных и так далее. Всего несколько десятков наименований товаров.
В прошлом году Беларусь, наконец, смогла получить «чистый» статус по АЧС, так как вспышки опасного заболевания свиней не регистрировались в течение долгого времени. Был возобновлен экспорт свинины. В Россию было экспортировано более 4 тыс. т свинины за 11 месяцев 2016 года на 8,8 млн. долларов. По сравнению с 2015 годом экспорт вырос более чем в шесть раз.
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