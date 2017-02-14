Лукашенко сократил Администрацию президента на 30% с 1 мая

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14 февраля, 2017 г.
Вчера президент подписал указ №40 "Об оптимизации Администрации Президента Республики Беларусь"
В указе предписывается сократить численность госслужащий в Администрации президента на 30%.
Указом утверждены в новой редакции Положение об Администрации Президента и ее структура, а также положения о помощнике Президента и пресс-секретаре.
Актуализированы функции и полномочия Администрации Президента. Новая структура позволит обеспечить эффективность дальнейшей работы этого госоргана в условиях сокращения численности его работников.
Реформируется институт помощников главы государства. Вводятся две новые должности помощников Президента.
Взаимодействие главы государства с законодательной и судебной ветвями власти будет обеспечиваться помощником Президента по вопросам законодательной и судебной деятельности, а контроль за выполнением поручений главы государства по вопросам деятельности банков и небанковских кредитно-финансовых организаций - помощником Президента по вопросам развития финансово-кредитной системы.
Новым Положением о пресс-секретаре Президента Беларуси предусматривается значительное расширение функций и полномочий пресс-секретаря, в том числе по координации деятельности важнейших государственных средств массовой информации.
Указ вступает в силу 1 мая 2017 года.
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