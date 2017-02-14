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БР новости

Первый «китайский» дом в Брестской области сдадут до конца месяца

14 февраля, 2017 г.

Валерий Алексеев

Жилой дом был построен с привлечением китайских кредитных ресурсов.

Всего в Брестской области строится четыре десятиэтажных дома, которые будут предназначаться для социального пользования. Первый такой дом на 80 квартир появился Юго-Восточном микрорайоне №4 Бреста, сообщает БЕЛТА.

Дом должен быть передан на баланс ЖРЭУ областного центра до конца месяца. Остальные дома должны сдать в марте. Еще один построен в Юго-Западном микрорайоне №3 Бреста, а два — в Загорском микрорайоне Пинска

Технико-экономическая помощь Китая в  строительстве домов оценивается в 17,6 млн рублей. Генподрядчиком проекта является Аньхойская внешнеэкономическая строительная корпорация. На субподряд нанят КУПП "Брестжилстрой", с которым китайская сторона заключила договор на выполнение практически всего цикла работ.

Как писала газета "Белорусы и рынок", в прошлом году в Беларуси с привлечением китайских кредитов начались строить в общей сложности 80,4 тыс. кв. м жилья. В 2017 году 700 млн. юаней (около 104 млн. долларов) китайских кредитов будет направлено на строительство социального жилья. Всего планируется начать строительство 22 домов общей площадью 110,5 тыс. кв. м. В них предусмотрено 1900 квартир.

 

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