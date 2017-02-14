В Минске установили планово-расчетные цены на ЖКУ

Вторник
14 февраля 2017
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№ 5 (1235)
11-17 февраля 2017 г.
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Сегодня:
14 февраля, 2017 г.
Решение Мингорисполкома опубликовано на Национальном правовом интернет портале.
Планово-расчетные цены установлены на 2017 года.
Техническое обслуживание жилого дома, согласно документу, в этом году стоит 0,1155 рубля за кв. м общей площади жилого помещение, обслуживание лифта – 1,33 рубля за одного человека в месяц, одна гигакалория для целей тепло- и горячего водоснабжения стоит 98,8 рубля, водоснабжение — 0,7683 рубля за кубометр, а канализация — 0,5103 за кубометр.
Проект закона о персональных данных разрабатывается в Беларуси (БЕЛТА, 4 (1233) 4-10 февраля 2017 г.)
Нацбанк определил перечень операций по карточка, по которым банки могут отказать в возврате средств физлицам (Алексей Иванов, 4 (1233) 4-10 февраля 2017 г.)
ОПЕК сократила добычу нефти на 1 млн. баррелей в январе (Олег ПЕТРУШЕВИЧ, 4 (1233) 4-10 февраля 2017 г.)
Предприятия «Беллегпрома» увеличили чистую прибыль (Валерий Алексеев, 4 (1233) 4-10 февраля 2017 г.)
Белорусский рубль укрепился ко всем валютам корзины (Алексей Иванов, 4 (1233) 4-10 февраля 2017 г.)
IX Международный Фестиваль маркетинга и рекламы WhiteSquare запустил кампанию с известными рекламистами, снятыми в неожиданных образах.
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