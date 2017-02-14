В Минске установили планово-расчетные цены на ЖКУ

Валерий Алексеев

Решение Мингорисполкома опубликовано на Национальном правовом интернет портале.

Планово-расчетные цены установлены на 2017 года.

Техническое обслуживание жилого дома, согласно документу, в этом году стоит 0,1155 рубля за кв. м общей площади жилого помещение, обслуживание лифта – 1,33 рубля за одного человека в месяц, одна гигакалория для целей тепло- и горячего водоснабжения стоит 98,8 рубля, водоснабжение — 0,7683 рубля за кубометр, а канализация — 0,5103 за кубометр.