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БР новости

В Минске установили планово-расчетные цены на ЖКУ

14 февраля, 2017 г.

Валерий Алексеев

Решение Мингорисполкома опубликовано на Национальном правовом интернет портале. 

Планово-расчетные цены установлены на 2017 года.

Техническое обслуживание жилого дома, согласно документу, в этом году стоит 0,1155 рубля за кв. м общей площади жилого помещение, обслуживание лифта – 1,33 рубля за одного человека в месяц, одна гигакалория для целей тепло- и горячего водоснабжения стоит 98,8 рубля, водоснабжение — 0,7683 рубля за кубометр, а канализация — 0,5103 за кубометр. 

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