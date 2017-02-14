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БР новости

Минспорта постановило, какие результаты белорусских спортсменов считать высокими

14 февраля, 2017 г.

Валерий Алексеев

Перечень результатов утвержден постановлением ведомства от 31 января 2017 года №3. Он будет действовать до конца 2020 года. 

Чтобы результат был признан высоким, спортсмену или командам вовсе не обязательно подниматься на пьедестал. Во многих случаях достаточно более скромных достижений.

Так в баскетболе мужским командам достаточно выйти в групповой турнир Лики чемпионов, в Кубке ФИБА Европа или Еврокубке для женщин — пробиться в 1/8 финала, в Лиге ВТБ — в ¼.

A футболе в качестве высокого результата зачтут выход в групповой турнир в Лиге чемпионов, Лиге Европы для мужчин, а в женской Лиге чемпионов УЕФА нужно пробиться в 1/8 финала.

В КХЛ хоккеистам достаточно попасть в 1/8 финала. Первое место от них требуется  в Международном турнире по хоккею с шайбой на Кубок Шпенглера, а 1 и 2 места — в Континентальном кубке. 

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