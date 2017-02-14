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БР новости

АВС оштрафовали за майонез

14 февраля, 2017 г.

Валерий Алексеев

Экономический суд Гродненской области оштрафовал ОДО «Фирма АВС» за дизайн упаковки майонеза. 

Как сообщает Министерство антимонопольного регулирования и торговли, суд усмотрел в дизайне упаковки майонеза «Провансаль. Тот самый вкус!» признаки недобросовестной конкуренции. Ее внешний вид до смешения напоминает упаковку майонеза «КАМАКО Провансаль Столичный».

Иск КАМАКО был удовлетворен еще в декабре прошлого года Верховным судом. Теперь на ответчика наложено взыскание.

ОДО «Фирма АВС» оштрафована на 9200 рублей (400 базовых величин)

 

 

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