АВС оштрафовали за майонез

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14 февраля, 2017 г.
Экономический суд Гродненской области оштрафовал ОДО «Фирма АВС» за дизайн упаковки майонеза.
Как сообщает Министерство антимонопольного регулирования и торговли, суд усмотрел в дизайне упаковки майонеза «Провансаль. Тот самый вкус!» признаки недобросовестной конкуренции. Ее внешний вид до смешения напоминает упаковку майонеза «КАМАКО Провансаль Столичный».
Иск КАМАКО был удовлетворен еще в декабре прошлого года Верховным судом. Теперь на ответчика наложено взыскание.
ОДО «Фирма АВС» оштрафована на 9200 рублей (400 базовых величин)
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