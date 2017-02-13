Беларусь в 2016 году нарастила экспорт машин, продукции легпрома и деревопереработки

Валерий Алексеев

Остальные товарные группы принесли меньшую экспортную выручку, чем в 2015-м.

Экспорт белорусских товаров в 2016 году снизился на 12,2% до 23,4 млрд долларов, свидетельствуют данные, опубликованные Национальным статистическим комитетом.

Экспорт вырос всего в четырех товарных группа. На 16,6% увеличились поставки машин, оборудования и транспортных средств до 4,3 млрд, долларов, на 17,9% - продукции легкой промышленности, в первую очередь текстиля до 780,8 млн долларов, на 21,6% вырос экспорт продукции деревообработки, в том числе целлюлозно-бумажной промышленности. Он составил 1,013 млрд долларов. Также вырос экспорт по категории «прочие» на 4,9% до 1,75 млрд долларов.

Сильнее всего снизился экспорт минеральных продуктов, в основном сформированный нефтью и нефтепродуктами – на 36,3% до 5,06 млрд долларов. Экспорт продукции химпрома упал на 16,6% до 4,74 млрд долларов в основном за счет снижения цен на калийные удобрения.

На 9,1% уменьшился экспорт кожевенного сырья, пушнины и изделий из них до 70,1 млн. долларов, на 7,1% просели поставки металлопродукции до 1,6 млрд долларов. Наконец, экспорт продовольствия снизился на 6,1% до 4,09 млрд доллроав.

В структуре экспорта самый большой вклад в копилку страны вносят химическая промышленности и экспорт минеральные продуктов. Совокупно они обеспечили в 2016 году 41,8% белорусского экспорта. В 2015-м их доля была выше – 51,1%.