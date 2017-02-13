МАЗ начал новый год на российском рынке с роста

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13 февраля, 2017 г.
Число регистраций новых грузовиков белорусского производства, по данным агентства «Автостат» выросло на 7%.
МАЗ в январе 2017 года вернулся на третье место на российском рынке грузовиков. Напомним, что в октябре-декабре 2016-го он находился на пятой-шестой позициях.
За январь было зарегистрировано 200 белорусских грузовиков, что на 7% больше, чем в январе 2016-го. Вместе с тем МАЗ сработал намного хуже рынка и некоторых конкурентов.
Российский рынок грузовиков в январе 2017 года вырос на 25,5% до 3 530 автомобилей. Ожидается, что темпы роста в 2017-м значительно превысят предыдущий год, в основном благодаря программа господдержки российского автопрома, а также из-за износа автопарка. По информации Ernst&Young объемы продаж грузовых автомобилей в РФ стабильно снижались с 2012 года.
Лидером рынка в январе стал КАМАЗ. Он увеличил свой сбыт по сравнению с прошлым годом на 28,9% до 1 531 машины. На его долю приходится 43,4% рынка. Второе место занимает ГАЗ. Нижегородский завод увеличил продажи всего на 1,5% до 394 автомобилей. Третий, как уже говорилось МАЗ, на четвертом нарастившая число регистраций в 3,2 раза Scania (200 машин), на пятом Урал с приростом в 31,2% до 185 штук. Также высокие темпы роста в начале года показала Volvo: количество регистраций подскочило в 2,3 раза до 167 грузовиков.
Среди самых популярных моделей преобладают российские КАМАЗ 6520, 43118, 65115, ГАЗ Gazon Next. На пятом месте – единственный иностранец MAN TGS.
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