C начала года рубль укрепился к корзине валюта на 1,22%

Понедельник
13 февраля 2017
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№ 5 (1235)
11-17 февраля 2017 г.
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Mинск
Сегодня:
13 февраля, 2017 г.
Сегодня на торгах БВФБ белорусская валюта укрепилась к доллару и евро, но ослабла к российскому рублю.
Белорусский рубль сегодня на торгах БВФБ вырос к доллару США на 0,72% до 1,8891 рубля, а к евро – на 0,74% до 2,0111 рубля.
Национальная валюта ослабла к российскому рублю на 0,64% до 3,2544 рубля.
С начала года рубль укрепился к корзине валют на 1,22%. Доллар с начала года подешевел на 3,54%, евро – на 1,66%, российский рубль подорожал на 0,32%.
Проект закона о персональных данных разрабатывается в Беларуси (БЕЛТА, 4 (1233) 4-10 февраля 2017 г.)
Нацбанк определил перечень операций по карточка, по которым банки могут отказать в возврате средств физлицам (Алексей Иванов, 4 (1233) 4-10 февраля 2017 г.)
ОПЕК сократила добычу нефти на 1 млн. баррелей в январе (Олег ПЕТРУШЕВИЧ, 4 (1233) 4-10 февраля 2017 г.)
Предприятия «Беллегпрома» увеличили чистую прибыль (Валерий Алексеев, 4 (1233) 4-10 февраля 2017 г.)
Белорусский рубль укрепился ко всем валютам корзины (Алексей Иванов, 4 (1233) 4-10 февраля 2017 г.)
IX Международный Фестиваль маркетинга и рекламы WhiteSquare запустил кампанию с известными рекламистами, снятыми в неожиданных образах.
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