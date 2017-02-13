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БР новости

C начала года рубль укрепился к корзине валюта на 1,22%

13 февраля, 2017 г.

Алексей Иванов

Сегодня на торгах БВФБ белорусская валюта укрепилась к доллару и евро, но ослабла к российскому рублю.

Белорусский рубль сегодня на торгах БВФБ вырос к доллару США на 0,72% до 1,8891 рубля, а к евро – на 0,74% до 2,0111 рубля.

Национальная валюта ослабла к российскому рублю на 0,64% до 3,2544 рубля.

С начала года рубль укрепился к корзине валют на 1,22%. Доллар с начала года подешевел на 3,54%, евро – на 1,66%, российский рубль подорожал на 0,32%. 

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