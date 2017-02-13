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БР новости

В Беларуси откроют посольство Испании

13 февраля, 2017 г.

Сейчас Испания не имеет дипломатического представительства в стране

Беларусь надеется на скорое открытие посольства Испании.  Об этом говорится в коммюнике к 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами

13 февраля отмечается 25-летие со дня установления дипломатических отношений между странами, сообщает БЕЛТА. Отмечается, что, начиная с 2014 года, двустороннее сотрудничество существенно активизировалось: состоялся ряд визитов правительственных и парламентских делегаций, проводится активная работа по расширению договорно-правовой базы взаимодействия, реализуются совместные проекты в торгово-экономической сфере. В рамках политического диалога между Минском и Мадридом обсуждается широкий спектр вопросов, в том числе по правозащитной тематике.

 - Являясь одним из самых влиятельных государств в Европе и мире, Испания рассматривается белорусской стороной как один из приоритетных глобальных и региональных партнеров нашей страны с серьезным потенциалом дальнейшего развития двусторонних отношений. Подтверждением этому стало решение правительства Беларуси об открытии в Мадриде посольства, которое начало работу в декабре 2016 года, - отмечается в коммюнике.

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