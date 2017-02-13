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БР новости

Minsk City Mall построят около вокзала

13 февраля, 2017 г.

Валерий Алексеев

Проект стоимостью не менее 20 млн. долларов реализует российская компания Amtel.

Как сообщают Naviny.by, торгово-развлекательный комплекс, который расположится в районе улиц Дружная и Толстого, находится на стадии проектирования. За проект отвечает Chapman Taylor

Построить комплекс планируют в течение 3 лет после утверждения проекты. Площадь Minsk City Mall составит 50 тыс. кв. м.

Amtel уже построила в центре города Hampton by Hilton и бизнес-центр.

Срок строительства — до трех лет после прохождения экспертизы проекта. Объем инвестиций — не менее 20 млн долларов.

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