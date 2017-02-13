Госзакупки в Беларуси уйдут в интернет

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По словам специалиста, в настоящее время большинство нарушений при совершении процедур госзакупок в стране не являются проявлением коррупции, а допускаются из-за низкой квалификации специалистов. "Таких специалистов учебные заведения Беларуси, увы, не готовят, - отметил Павел Жуковский. - А поправки в закон о госзакупках как раз предусматривают обязательное прохождение для членов комиссий курсов повышения квалификации".
За неправомерное решение любой из членов комиссии может быть привлечен к административной ответственности. На первый раз штраф составит до 50 базовых величин, при повторном нарушении - от 50 до 100 базовых.
Сам процесс госзакупки целиком уйдет в интернет - от размещения в открытом доступе годового плана до вопросов, связанных с заключением договора и его исполнением. Это позволит предотвратить ситуации, когда заказчик меняет прописанные в договоре условия, подгоняя под конкретного клиента. "В этом есть коррупционный риск. Когда закон вступит в силу, вносить изменения в договор будет запрещено. Это минимизирует вмешательство сторон и гарантирует неизменность заявленных в сделке условий", - рассказал Павел Жуковский.
Он отметил, что любые жалобы будут размещаться заявителями на официальном сайте по госзакупкам в соответствующем реестре. А недобросовестных поставщиков, которые уже однажды показали свое истинное лицо, будут отстранять от участия на два года.
"Сейчас включение в список недобросовестных поставщиков - право заказчика, а не обязанность, - уточнил Павел Жуковский. - Это привело к тому, что многие вообще игнорируют заключение договоров, особенно если речь идет о закупке импортного товара. К примеру, импортер не ожидал изменения валютного курса, не заложил его в стоимость товара, а потом повышает цену на 20-30%. Это недопустимо".
Главным образом поправки в закон о госзакупках затронут одну из самых болезненных сфер - строительную, и помогут вывести на чистую воду нечистых на руку подрядчиков. "Дело в том, что именно в строительстве при формировании цены допускается ее существенное занижение. Проще говоря, изначально в смету закладывается нулевая прибыль, небольшая зарплата, минимальная стоимость сырья и материалов. Компания тендер, конечно, выигрывает, а потом начинаются проблемы - денег ни на что не хватает", - пояснил собеседник.
"Не хочется, чтобы в нашей стране такие ситуации повторялись. Важно сделать процесс госзакупок более прозрачным и минимизировать коррупционные риски", - считает представитель МАРТ.
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