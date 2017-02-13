Индийские водители Uber начали забастовку

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13 февраля, 2017 г.
Они протестуют против низкой оплаты труда.
Тысячи водителей онлайн-сервисов Uber и Ola в Индии начали забастовку. Они не принимают заказы через приложения для смартфонов. Некоторые подбирают пассажиров на улицах.
Водители протестуют против низких выплат, которые делают Uber и Ola в сравнении с традиционными службами такси или операторами рикш.
Забастовка проходит в крупнейшем городе страны Дели.
Забастовщики, помимо повышения оплаты труда, требуют сокращения количества рабочих часов, а также адекватных страховых программ. Они утверждают, что Uber и Ola обманывают водителей, задерживая платежи и вынуждая «работать, как рабов».
Забастовка организована 35 союзами, объединяющими 4000 водителей, сообщает Reuters.
Uber сейчас работает в 28 индийских городах. С компанией сотрудничают порядка 200 тыс. водителей.
В Беларуси Uber представлен с осени 2015 года. Пока серьезных никаких конфликтов между водителями и компанией не было.
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