Индийские водители Uber начали забастовку

Валерий Алексеев

Они протестуют против низкой оплаты труда.

Тысячи водителей онлайн-сервисов Uber и Ola в Индии начали забастовку. Они не принимают заказы через приложения для смартфонов. Некоторые подбирают пассажиров на улицах.

Водители протестуют против низких выплат, которые делают Uber и Ola в сравнении с традиционными службами такси или операторами рикш.

Забастовка проходит в крупнейшем городе страны Дели.

Забастовщики, помимо повышения оплаты труда, требуют сокращения количества рабочих часов, а также адекватных страховых программ. Они утверждают, что Uber и Ola обманывают водителей, задерживая платежи и вынуждая «работать, как рабов».

Забастовка организована 35 союзами, объединяющими 4000 водителей, сообщает Reuters.

Uber сейчас работает в 28 индийских городах. С компанией сотрудничают порядка 200 тыс. водителей.

В Беларуси Uber представлен с осени 2015 года. Пока серьезных никаких конфликтов между водителями и компанией не было.