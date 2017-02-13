Лукашенко вызвал Середича на разговор

Валерий Алексеев

Президент Беларуси выполнил свое обещание и встречается в Дворце Независимости с главным редактором газеты «Народная воля» Иосифом Середичем.

Пресс-служба президента не уточняет, является ли эта встреча интервью, о котором просил по время «большого разговора» Иосиф Середич.

Глава государства выразил готовность обсудить во время встречи все актуальные вопросы, в том числе проблемного характера. Президент рассчитывает на последующее объективное освещение итогов разговора.

Если интервью будет опубликовано, то оно станет первым, которое Лукашенко за многие годы дал белорусским независимым СМИ.