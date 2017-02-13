Актуалии

Экономикс

Общество

Приложения

Партнеры

Image 46122 Оконный портал Газета «Народная Воля» - апошнія навіны

БР новости

Лукашенко вызвал Середича на разговор

13 февраля, 2017 г.

Валерий Алексеев

Президент Беларуси выполнил свое обещание и встречается в Дворце Независимости с главным редактором газеты «Народная воля» Иосифом Середичем. 

Пресс-служба президента не уточняет, является ли эта встреча интервью, о котором просил по время «большого разговора» Иосиф Середич.

Глава государства выразил готовность обсудить во время встречи все актуальные вопросы, в том числе проблемного характера. Президент рассчитывает на последующее объективное освещение итогов разговора.

Если интервью будет опубликовано, то оно станет первым, которое Лукашенко за многие годы дал белорусским независимым СМИ. 

Поделиться |

ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ




* Все поля обязательны для заполнения

"БР новости" из предыдущего выпуска

Проект закона о персональных данных разрабатывается в Беларуси (БЕЛТА, 4 (1233) 4-10 февраля 2017 г.)

Нацбанк определил перечень операций по карточка, по которым банки могут отказать в возврате средств физлицам (Алексей Иванов, 4 (1233) 4-10 февраля 2017 г.)

ОПЕК сократила добычу нефти на 1 млн. баррелей в январе (Олег ПЕТРУШЕВИЧ, 4 (1233) 4-10 февраля 2017 г.)

Предприятия «Беллегпрома» увеличили чистую прибыль (Валерий Алексеев, 4 (1233) 4-10 февраля 2017 г.)

Белорусский рубль укрепился ко всем валютам корзины (Алексей Иванов, 4 (1233) 4-10 февраля 2017 г.)

Все новости из предыдущего выпуска

(PDF) Вход/Регистрация

Весь номер по полосам

Архив

Сервисы сайта

Follow belmarket on Twitter

Новости компаний

Все новости

Архив