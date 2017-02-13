Минфин уплатил 780 тыс. долларов по валютных облигациям

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13 февраля, 2017 г.
В соответствии с условиями 209 выпуска выплачен доход за четвертый процентный период. Всего Минфин направил на уплату процентов по облигациям 780 тыс. долларов США.
Облигации 209 выпуска размещались в прошлом году в период с февраля по октябрь. Объем выпуска составил 50 млн. долларов. Срок обращения облигаций — 1092 дня. Они должны быть погашены 13 февраля 2019 года. Доход по облигациям из расчета 6,2% годовых выплачивается раз в квартал.
На данный момент продолжается размещение валютных облигаций выпуска 233 и 235, номинированных в долларах США и евро. Объем выпуском составляет по 50 млн. В системе БВФБ еще остаются нереализованными облигации на сумму 33,95 млн. долларов и 41,88 млн. евро. Ставка по долларовым облигациям составляет 5,5% годовых. Срок их обращения до 6.02.2020 года. По облигациям 235 выпуска, номинированным в евро, ставка составляет 5% годовых, а погасить их должны 4.02.2022 года. Доход выплачивается раз в полгода.
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