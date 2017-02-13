"Белоруснефть" в 2017 году построит и реконструирует 26 АЗС

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13 февраля, 2017 г.
Новые и обновленные автозаправочные станции в бело-зеленых цветах появятся во всех регионах республики. Больше всего автозаправочных комплексов планируется возвести на новых площадках в Гродненской области - четыре, по три АЗС будут полностью модернизированы в Гомельской области и Минске, передает БЕЛТА.
Согласно программе развития объединения в текущей пятилетке, до 2020 года должно быть построено и реконструировано 145 автозаправочных станций. При строительстве АЗС предпочтение предполагается отдавать созданию многофункциональных комплексов, при посещении которых клиенты смогут получить максимум услуг. Речь идет о кафе и магазинах, где можно найти как продовольственные товары, так и большой ассортимент автомобильных аксессуаров. Будет шире практиковаться организация таких видов услуг, как мойка автомобиля, пылесос, СТО, шиномонтаж.
В настоящее время фирменная сеть объединяет 560 АЗС. Сбытовая сеть нефтепродуктов и масел ПО "Белоруснефть" - крупнейшая в республике. Совокупная доля компании на внутреннем рынке светлых нефтепродуктов составляет около 70%.
Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году, предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран, в том числе России, Украины, Венесуэлы, Эквадора.
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