В Беларуси начал работать безвизовый режим для прилетающих в страну через аэропорт Минск

Понедельник
13 февраля 2017
11:12
№ 5 (1235)
11-17 февраля 2017 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.9028
EUR 2.026
RUB .032336
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
13 февраля, 2017 г.
Вчера журналисты встречали первых безвизовых посетителей страны. Указ президента, разрешающий посещать нашу страну в течение 5 дней был подписан в середине января.
Его действие распространяется на граждан 80 стран при условии, что они прибывают в Беларусь через аэропорт Минск. Кроме того, для некоторых стран обязательным условием безвизвого пребывания является наличие действующей шенгенской визы.
Первым безвизовым «туристом» оказался транзитный пассажир, летевший из Абу-Даби — гражданка Китая по имени Ли Йен, сообщает БЕЛТА. Кроме того, в первый день в Беларусь успели приехать итальянец, литовец.
Заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной считает последние события в туристической жизни Беларуси прорывным шагом, жестом доброй воли, пишет агентство.
— Понятно, в первые два-три месяца мы не ожидаем многократного увеличения туристов. Вместе с тем процентов пятнадцать-двадцать - без проблем, - сказал Михаил Портной.
Проект закона о персональных данных разрабатывается в Беларуси (БЕЛТА, 4 (1233) 4-10 февраля 2017 г.)
Нацбанк определил перечень операций по карточка, по которым банки могут отказать в возврате средств физлицам (Алексей Иванов, 4 (1233) 4-10 февраля 2017 г.)
ОПЕК сократила добычу нефти на 1 млн. баррелей в январе (Олег ПЕТРУШЕВИЧ, 4 (1233) 4-10 февраля 2017 г.)
Предприятия «Беллегпрома» увеличили чистую прибыль (Валерий Алексеев, 4 (1233) 4-10 февраля 2017 г.)
Белорусский рубль укрепился ко всем валютам корзины (Алексей Иванов, 4 (1233) 4-10 февраля 2017 г.)
ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
* Все поля обязательны для заполнения