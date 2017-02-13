В Беларуси начал работать безвизовый режим для прилетающих в страну через аэропорт Минск

Валерий Алексеев

Вчера журналисты встречали первых безвизовых посетителей страны. Указ президента, разрешающий посещать нашу страну в течение 5 дней был подписан в середине января.

Его действие распространяется на граждан 80 стран при условии, что они прибывают в Беларусь через аэропорт Минск. Кроме того, для некоторых стран обязательным условием безвизвого пребывания является наличие действующей шенгенской визы.

Первым безвизовым «туристом» оказался транзитный пассажир, летевший из Абу-Даби — гражданка Китая по имени Ли Йен, сообщает БЕЛТА. Кроме того, в первый день в Беларусь успели приехать итальянец, литовец.

Заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной считает последние события в туристической жизни Беларуси прорывным шагом, жестом доброй воли, пишет агентство.

— Понятно, в первые два-три месяца мы не ожидаем многократного увеличения туристов. Вместе с тем процентов пятнадцать-двадцать - без проблем, - сказал Михаил Портной.