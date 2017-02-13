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БР новости

Отдавать предприятия в доверительное управление будут только резидентам

13 февраля, 2017 г.

Валерий Алексеев

При этом компания-резидент может иметь 100% иностранного капитала. 

Председатель Госкомимущества Андрей Гаев рассказал о деталях передачи предприятий в доверительное управление в эфире белорусского телевидения.

Он отметил, что получить в доверительное управление госпредприятие смогут только резиденты Беларуси. При этом доверительному управляющему не запрещается быть юрлицом со стопроцентным иностранным капиталом.

Управляющие будет получить имущественный комплекс предприятия, обеспечивать его развитие и работу в течение пяти лет. После этого срока предприятие нужно будет вернуть вверителю. Деятельность управляющего будет контролироваться госорганом, который заключил договор на управления. Если он будет предусматривать возможность выкупа, то до решения вопроса о выкупе это предприятие будет глубоко изучено правоохранительными органами, а сама передача будет согласовываться с главой государства

Всего в доверительное управление могут передать более 2 000 госпредприятий.

– Юридическое лицо, которое берет в управление имущественный комплекс, получает возможность расширить свое производство на существующей базе. При этом долги, если они есть у предприятия, которое берется в управление, остаются с этим предприятием. Но оно получает возможность использовать сырье, материалы, дилерскую сеть юрлица, которое берет этот комплекс в доверительное управление, - сказал Гаев.

Доверительный управляющий принимает на себя обязательства выводить имущественный комплекс на прибыльную работу. А по результатам доверительного управления может ставиться вопрос о его приобретении.

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