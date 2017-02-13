Максимальный кредитный рейтинг имеет наименьшее число стран с 2003 года

Понедельник
13 февраля 2017
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№ 5 (1235)
11-17 февраля 2017 г.
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13 февраля, 2017 г.
Наибольшее их число наблюдалось в период 2004-9 годов. Всего рейтинг ААА был присвоен тогда 16 странам.
Сегодня наивысший рейтинг имеет менее 10% государств, которые оценивает Fitch. На их долю при этом приходится 40% всего глобального госдолга. Десять лет назад этот показатель составлял 48%.
Высшего кредитного рейтинга с 2009 года последовательно лишились Австрия, Финляндия, Франция, Ирландия, Испания и Великобритания. За это время лишь у Австралии рейтинг был увеличен до уровня ААА. Кроме Австралии такой рейтинг сегодня у Канады, Дании, Германии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Сингапура, Швеции, Швейцарии и США.
Недавно агентство подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Беларуси на уровне В-. Прогноз по развитию рейтинга – стабильный.
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