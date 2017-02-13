Максимальный кредитный рейтинг имеет наименьшее число стран с 2003 года

Алексей Иванов

Рейтинговое агентство Fitch сообщает, что наивысший кредитный рейтинг имеет всего 11 стран, что является самым низким количеством с 2003 года. При этом Fitch не ожидает роста числа стран с рейтингом ААА в ближайшие два года.

Наибольшее их число наблюдалось в период 2004-9 годов. Всего рейтинг ААА был присвоен тогда 16 странам.

Сегодня наивысший рейтинг имеет менее 10% государств, которые оценивает Fitch. На их долю при этом приходится 40% всего глобального госдолга. Десять лет назад этот показатель составлял 48%.

Высшего кредитного рейтинга с 2009 года последовательно лишились Австрия, Финляндия, Франция, Ирландия, Испания и Великобритания. За это время лишь у Австралии рейтинг был увеличен до уровня ААА. Кроме Австралии такой рейтинг сегодня у Канады, Дании, Германии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Сингапура, Швеции, Швейцарии и США.

Недавно агентство подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Беларуси на уровне В-. Прогноз по развитию рейтинга – стабильный.