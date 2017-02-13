Актуалии

Экономикс

Общество

Приложения

Партнеры

Image 46122 Оконный портал Газета «Народная Воля» - апошнія навіны

БР новости

Максимальный кредитный рейтинг имеет наименьшее число стран с 2003 года

13 февраля, 2017 г.

Алексей Иванов

Рейтинговое агентство Fitch сообщает, что наивысший кредитный рейтинг имеет всего 11 стран, что является самым низким количеством с 2003 года. При этом Fitch не ожидает роста числа стран с рейтингом ААА в ближайшие два года.

Наибольшее их число наблюдалось в период 2004-9 годов. Всего рейтинг ААА был присвоен тогда 16 странам.

Сегодня наивысший рейтинг имеет менее 10% государств, которые оценивает Fitch. На их долю при этом приходится 40% всего глобального госдолга. Десять лет назад этот показатель составлял 48%.

Высшего кредитного рейтинга с 2009 года последовательно лишились Австрия, Финляндия, Франция, Ирландия, Испания и Великобритания. За это время лишь у Австралии рейтинг был увеличен до уровня ААА. Кроме Австралии такой рейтинг сегодня у Канады, Дании, Германии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Сингапура, Швеции, Швейцарии и США.

Недавно агентство подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Беларуси на уровне В-. Прогноз по развитию рейтинга – стабильный. 

Поделиться |

ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ




* Все поля обязательны для заполнения

"БР новости" из предыдущего выпуска

Проект закона о персональных данных разрабатывается в Беларуси (БЕЛТА, 4 (1233) 4-10 февраля 2017 г.)

Нацбанк определил перечень операций по карточка, по которым банки могут отказать в возврате средств физлицам (Алексей Иванов, 4 (1233) 4-10 февраля 2017 г.)

ОПЕК сократила добычу нефти на 1 млн. баррелей в январе (Олег ПЕТРУШЕВИЧ, 4 (1233) 4-10 февраля 2017 г.)

Предприятия «Беллегпрома» увеличили чистую прибыль (Валерий Алексеев, 4 (1233) 4-10 февраля 2017 г.)

Белорусский рубль укрепился ко всем валютам корзины (Алексей Иванов, 4 (1233) 4-10 февраля 2017 г.)

Все новости из предыдущего выпуска

(PDF) Вход/Регистрация

Весь номер по полосам

Архив

Сервисы сайта

Follow belmarket on Twitter

Новости компаний

Все новости

Архив