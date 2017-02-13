Fitch: Администрация Трампа угрожает мировой финансовой стабильности

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13 февраля, 2017 г.
Рейтинговое агентство Fitch предупреждает о росте рисков для мировой финансовой стабильности и платежеспособности государств-заемщиков из-за действий администрации нового президента США.
В сообщении агентства говорится, что предсказуемость действий американского руководства снизилась, растет риск неожиданных изменений в политике США, которые могут иметь глобальные последствия.
Главной угрозой стабильности агентство считает разрушительные изменения в торговых отношениях, снижения международных потоков капитала, миграционные ограничения, которые могут привести к конфронтации между государствами. Реализация данных рисков создаст неблагоприятные условия для сохранения экономического роста, увеличит давление на государственные финансы стран, что может повлиять на их возможность выполнять долговые обязательства. Увеличение стоимости или снижение доступности внешнего финансирования в сочетании с изменениями стоимости валют также могут повлиять на рейтинги.
В отношении США в агентстве пока ожидают, что политика Трампа может способствовать росту экономики. Речь идет в частности об инвестициях в инфраструктурные проекты, снижение регуляторной активности государства, возможные налоговые реформы.
В международной политике обеспокоенность агентства вызывает отмена ТТП, пересмотр NAFTA, угроза ввести импортные пошлины. Влияние данных мер на глобальную экономику и платежеспособность государств будет зависеть во многом от ответных действий государств-партнеров США. Грубый тон администрации, говорится в сообщении, и манера действий Трампа не позволяют надеяться на простые и скорые переговоры.
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