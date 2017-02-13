Таможня нашла в посылке книгу Гитлера

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Mинск
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13 февраля, 2017 г.
Печатная книга Adolf Hitler «Mein Kampf» была изъята, сообщает ГТК. Посылка следовала в адрес жительницы минска.
Данное печатное издание включено в республиканский список экстремистских материалов. Согласно части 2 статьи 17.11 КоАП Республики Беларусь распространение информационной продукции, включенной в данный список, а также изготовление, издание, хранение или перевозка с целью распространения таких печатных материалов является административным правонарушением.
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