Таможня нашла в посылке книгу Гитлера

Петр Петров

Минская региональная таможня во время оформления почтового отправления обнаружила в нем "Майн кампф", который в Беларуси включен в список экстремистских материалов.

Печатная книга Adolf Hitler «Mein Kampf» была изъята, сообщает ГТК. Посылка следовала в адрес жительницы минска.

Данное печатное издание включено в республиканский список экстремистских материалов. Согласно части 2 статьи 17.11 КоАП Республики Беларусь распространение информационной продукции, включенной в данный список, а также изготовление, издание, хранение или перевозка с целью распространения таких печатных материалов является административным правонарушением.