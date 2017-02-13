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БР новости

Таможня нашла в посылке книгу Гитлера

13 февраля, 2017 г.

Петр Петров

Минская региональная таможня во время оформления почтового отправления обнаружила в нем "Майн кампф", который в Беларуси включен в список экстремистских материалов.

Печатная книга Adolf Hitler «Mein Kampf» была изъята, сообщает ГТК. Посылка следовала в адрес жительницы минска. 

Данное печатное издание включено в республиканский список экстремистских материалов. Согласно части 2 статьи 17.11 КоАП Республики Беларусь распространение информационной продукции, включенной в данный список, а также изготовление, издание, хранение или перевозка с целью распространения таких печатных материалов является административным правонарушением.

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