Рынок удобрений просыпается

Вадим СИКОРСКИЙ

Ситуация на мировом рынке удобрений постепенно улучшается, однако участники рынка не ожидают повторения ценовых рекордов 2007—2008 годов. Рост сельхозпроизводства и умеренные цены вынуждают компании сокращать расходы.

Основным фактором, влияющим на состояние мирового рынка удобрений, остается высокий уровень производства зерна, масличных и другой продукции растениеводства. Низкие цены на зерновые определяют невысокие доходы фермеров и, соответственно, спрос на удобрения. Чем ниже цена, тем меньше фермеры заинтересованы в повышении урожайности интенсивными методами, в том числе за счет увеличения доз внесения удобрений.

Разработка новых месторождений калийных солей в Беларуси увеличит объемы, но не цены.

Цены могут повыситься

Январские балансовые отчеты Министерства сельского хозяйства США и Международного зернового совета (IGC) подтверждают уровни производства зерновых, близкие к рекордным. В текущем маркетинговом году (МГ), по версии IGC, будет произведено 2094 млн т зерновых. Потребление составит 2062 млн т, итоговые запасы увеличатся на 32 млн, до 507 млн т. При этом в основных странах-экспортерах будет накоплено 177 млн т зерна.

В январе зерновые котировки несколько подросли на фоне волны холода, прокатившейся по Северному полушарию. Однако сведений о том, что посевы озимых под урожай нынешнего МГ сколь-нибудь серьезно пострадали, пока нет.

Ценовая динамика вынуждает фермеров менять культуры. Так, в 2016 году в США наблюдалось смещение акцентов с сои на кукурузу, котировки которой были более выгодными. Осенний сев показал сокращение посевных площадей под озимой пшеницей в пользу сои, ведь в нынешнем МГ последняя показывала хорошую динамику. Правда, в мировых масштабах существенного сокращения посевов озимой пшеницы не произошло благодаря увеличению площадей под этой культурой в развивающихся странах.

Несмотря на большие объемы производства и существенный профицит предложения на рынке зерновых, ситуация с ценами в растениеводстве в целом демонстрирует признаки улучшения. Дефицит сахара в мировых масштабах уже хорошо поддерживает производителей сахарного тростника и свеклы. Эль Ниньо, нанесший серьезный урон масличному сектору Юго-Восточной Азии, также способствовал росту цен.

Индекс цен на продовольствие FAO рос в течение всего второго полугодия 2016 года. В январе 2017-го зерновой индекс IGC также показал хорошую динамику: он увеличился на 9,4 % по сравнению с аналогичным месяцем 2016-го. При этом пшеничный индекс остался на уровне прош­логоднего, кукурузный вырос на 7,8 %, а соевый — на 17,9 %.

Цены будут постепенно повышаться и под влиянием роста платежеспособности государств — импортеров продовольствия, а также ввиду активизации китайских трейдеров. Улучшение макроэкономических прогнозов на 2017 год в отношении России, Бразилии и Китая тоже на руку производителям удобрений. Рост экономики улучшает и рамочные условия функционирования аграрной отрасли.

Производители адаптируются

Мировое производство всех видов удобрений в 2016 году IFA оценивает в 250 млн т действующего вещества. При этом продажи составили 251 млн т. Как ожидает эта организация, в 2017-м спрос на удобрения увеличится на 1,8 %, до 253 млн т действующего вещества.

Спрос на азот останется на уровне прошлого года, при этом производство будет расти за счет низких цен на газ. На рынке фосфорных удобрений IFA также ожидает небольшого превышения предложения над спросом.

Ситуация с калием будет иной. По оценке организации, в 2016 году производство сократилось на 2,8 %, до 62,7 млн т, тогда как продажи составили 63,3 млн т, из которых на международную торговлю пришлось 48 млн т. IFA рассчитывает на то, что в 2017 году поставки калийных удобрений достигнут 64—65 млн т, а международная торговля прибавит 1 млн т и составит 49 млн т.

Оптимистичный прогноз на 2017 год дала и Potash Corp — крупнейший североамериканский производитель калийных удобрений. Аналитики компании ожидают прироста спроса во всех регионах, а общемировая потребность в таких удобрениях достигнет 61—64 млн т. При этом в 2016 году, по оценкам Potash Corp, запасы калия как у производителей, так и у дистрибьюторов снижались. Обычно при росте запасов у первых наблюдается сокращение у вторых и наоборот. В минувшем году, по мнению аналитиков компании, низкий уровень цен и общий тренд, не предвещавший резкого роста в ближайшее время, не способствовали накоплению запасов у продавцов.

Как отмечает Potash Corp, с лета и вплоть до конца 2016 года цена на калий повысилась примерно на 50 долларов/т. Впрочем, на конференции CIBC World Markets президент Potash Corp Джошен Тилк заявил, что ждать повторения пиков 2007—2008 годов, которые были обусловлены не только ситуацией на рынке, но и нездоровыми рамочными условиями, впоследствии приведшими к мировому финансовому кризису, не стоит.

Цены будут умеренными еще и потому, что производители меняют стратегию. Около 66 % запасов калия сосредоточено в трех месторождениях — канадском, белорусском и уральском в России. Potash Corp приняла стратегию закрытия шахт с высокой себестоимостью и наращивания добычи на месторождениях с низкими затратами. По словам Тилка, в 2017 году компания намерена снизить издержки до 70 долларов/т в среднем по всем месторождениям, тогда как главная, самая большая в мире, шахта в Роканвиле должна обеспечить себестоимость в 45—50 долларов/т.

Такая стратегия дает отдачу. Согласно предварительным итогам 2016 года, на калии Potash Corp получила прибыль в 437 млн долларов. Она упала почти втрое по сравнению с 2015-м, когда было зафиксировано 1,3 млрд долларов. Однако маржинальность азотных и фосфорных активов компании оказалась еще ниже. Сокращение затрат обеспечивает и стабильную прибыль Potash Corp, и возможность для фермеров оправдать инвестиции в удобрения даже при невысоких ценах.

Белорусский экспорт

Стратегию снижения затрат приняло на вооружение и ОАО «Беларуськалий», следует из размещенного на сайте обращения директора предприятия. В 2016 году «Беларуськалий» произвел 10 млн т удобрений, география поставок расширилась до 90 стран. К сожалению, Белстат не предоставляет детализированных данных об экспорте калийных удобрений в отдельные страны.

На предприятии реализуется несколько десятков проектов по снижению себестоимости. Активно осваивается Петриковское месторождение калийных солей. Согласно сведениям, которые на минувшей неделе в пресс-центре БЕЛТА сообщил начальник управления по геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Мамчик, «Славкалий» также провел разведку на Старобинском месторождении.

Официальная статистика за 11 месяцев 2016 года в целом соответствует оценкам развития рынка минеральных удобрений, данным IFA. Беларусь экспортировала 5,1 млн т калийных удобрений в пересчете на К 2 О, что принесло 1,8 млрд долларов. Объемы поставок приблизились к прошлогодним — всего на 1,2 % меньше. В стоимостном выражении они сократились на 27,6 %. Средняя цена тонны К 2 О упала на 26 %, до 357,5 доллара. Это не менее 250 долларов/т в приблизительном пересчете на KCl, что еще раз подтверждает: цены, полученные «Белорусской калийной компанией» в летних контрактах, были хорошими для рынка в то время.

На таком фоне особенно заметно значительное сокращение поставок азотных удобрений. Всего было экспортировано 338 тыс. т в пересчете на азот, что на 21,4 % меньше, чем в 2015-м. В стоимостном выражении поставки упали на 42,4 %, до 143,3 млн долларов. Наибольшую просадку пережил экспорт в ЕС: в натуральном выражении — на 43 %, до 154,4 тыс. т, в стоимостном — на 58,5 %, до 64,7 млн долларов. Активизация поставок на рынки стран Южной Америки лишь частично перекрыла падение спроса в Европе. Позиции белорусского производителя азотных удобрений на европейском рынке зависят не только от спроса и платежеспособности фермеров, которая в 2016-м была не самой высокой за последние годы, но и от цен на газ.

Производство смешанных удобрений было более успешным. В 2016 году экспорт в натуральном выражении увеличился на 16,2 % по сравнению с 2015-м, до 807 тыс. т. Основным покупателем выступила Украина. Поставки туда возросли почти в два раза, до 370 тыс. т. Причем их темпы были довольно высокими и весной, и в начале осени. В стоимостном выражении экспорт белорусских смешанных удобрений увеличился на 1,7 %, до 227,96 млн долларов.