Драйвер падения поменялся

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Замедление падения промышленности и рост в сельхозпроизводстве не спасли ВВП. Вниз потянуло строительство.

По данным Белстата, ВВП страны в 2016 году снизился на 2,6 %. Это значительно ближе к прошлогоднему уровню падения (-3,8 %), чем к запланированному приросту на 0,3 %.

Спад в промышленности сменился спадом услуг

Несмотря на довольно благоприятный для экономики правительственный прогноз, падение ВВП продолжается. Опубликовав в 2015 году свои планы на 2016-й, экономические власти не пояснили, за счет каких отраслей и факторов они предполагают остановить спад. Надежды на стабилизацию экономики России и активизацию спроса не очень оправдали себя. В рамках прогноза удалось удержать только инфляцию. Более того, она значительно ниже (10,6 %), чем верхнее значение прогноза (12 %). Жесткие монетарные меры дали результат.

Однако если еще в позапрош­лом году и в первой половине 2016-го драйвером падения ВВП была обрабатывающая промышленность, в частности машиностроение, то к концу года положение промышленности стабилизировалось.

В 2016 году объемы промышленного производства снизились на 0,4 % по отношению к 2015-му, причем в итоге обрабатывающая промышленность стала выглядеть лучше горнодобывающей: производство в первой отрасли практически не сократилось — минус 0,1 % к уровню 2015-го. По сравнению с ноябрем 2016 года декабрь показал прирост на 0,9 %. За год увеличились объемы производства в таких глубоко просевших сегментах, как выпуск электрооборудования, машин и оборудования, не включенных в другие группировки, а также транспортных средств.

Продолжается небольшой, но устойчивый рост в сельском хозяйстве

Серьезные инвестиции, вложенные в предыдущие годы в мясо-молочную промышленность, продолжают давать отдачу. Общий прирост в сельском хозяйстве составил 3,4 %. Производство продуктов питания по ряду позиций увеличилось на 10—20 и даже на 30 %, остатки на складах минимальны.

В 2016 году лидером и, можно сказать, драйвером спада стали услуги и особенно строительство. Спад в строительстве жилья достиг 15,2 %, притом что в 2015-м падение составило 8,5 %. Основная причина — уменьшение объемов льготного кредитования. В прошлом году строительство жилья с господдержкой сократилось почти на 40 %. Впрочем, в 2016-м падали не только объемы строительства жилья.

Уменьшились грузооборот и пассажирооборот, снизились показатели оптовой и розничной торговли, общественного питания. Спад косвенно свидетельствует о снижении доходов населения и уменьшении вклада внутреннего спроса в ВВП. Если ничего не предпринять, чтобы повысить внутренний спрос, ВВП продолжит падать.

Безработных нет, есть «тунеядцы». Доходы населения упали вопреки прогнозу. Предполагалось, что реальные располагаемые доходы населения увеличатся на 0,5 %, однако они сократились на 7,5 %. Снижались как пенсии, так и реальная заработная плата, правда, не в такой степени, как реальные располагаемые доходы в целом. Падение располагаемых доходов было столь глубоким, что именно на этот показатель, а не на ВВП следовало бы обратить внимание экономическому блоку правительства.

В прошлом году существенно улучшить свои материальные условия смогли только работники воздушного и трубопроводного транспорта и сферы IT. В остальных отраслях зарплаты либо снизились, либо повысились символически. Поэтому соотношение производительности труда и заработной платы, которое наконец достигло 1,04 и засвидетельствовало рост первой по отношению ко второй, не радует: это производительность труда упала не так заметно, как зарплата.

На создание новых, высокоэффективных рабочих мест надеяться не приходится: инвестиции в основной капитал продолжают не просто падать, а обваливаться. В 2016 году произошел обвал на 17,9 %, а в 2015-м — на 17,5 %. Как всегда, закупки машин, оборудования и транспортных средств снижаются более быстрыми темпами (на 21 %), чем стоимость строительно-монтажных работ. Это означает, что средств в создание новых рабочих мест вложено на 21 % меньше.

Уменьшение количества занятых в экономике приняло устойчивый характер. По сравнению с декабрем 2015 года в декабре 2016-го численность занятых в экономике сократилась на 1,9 %, а численность безработных — на 18,5 %. Однако кем, если не безработными, являются свыше 400 тыс. «тунеядцев», которым Министерство по налогам и сборам разослало «дармоедские письма»? Может, поскольку «тунеядцев» в стране значительно больше, чем безработных, статистике нужно учитывать первых отдельно?

Эффективность падает, долги растут

Понять, является прирост в обрабатывающей промышленности началом стабилизации в важных секторах экономики или это временное явление, можно будет только в конце I квартала.

Впрочем, пока финансы предприятий не стабилизировались. В январе — ноябре 2016 года количество убыточных организаций увеличилось на 10,7 % по отношению к аналогичному периоду 2015-го. Это, скорее всего, некрупные предприятия, если учесть небольшие суммы убытков.

Однако есть и другие данные. В 2016 году выручка предприятий росла медленнее себестоимости, поэтому их рентабельность неуклонно снижалась: рентабельность реализованной продукции уменьшилась на 1 %, рентабельность продаж — на 0,8 %.

Промышленность восстанавливается, но насколько эффективна ее работа? Продолжается рост объемов общей кредиторской задолженности и просроченной кредиторской задолженности. Если первая увеличилась на 11,1 %, то вторая — на 21 %. Общая задолженность по кредитам и займам приросла на 5,1 %, а просроченная — на 95,5 %.

Эти показатели можно соот­нести с объемами запасов готовой продукции, которые наиболее высокими темпами росли как раз в секторах обрабатывающей промышленности, продемонстрировавших некоторое оживление. Так, по данным Белстата, самый высокий уровень запасов готовой продукции наряду с легкой промышленностью и фармацевтикой наблюдался в производстве транспортных средств и оборудования — в 1,7 раза, машин и оборудования, не включенных в другие группировки, — в 1,6 раза. То есть прирост в некоторых отраслях промышленности может оказаться временным явлением и осесть на складах в виде нереализованной продукции и в балансах предприятий в виде долгов.

Некоторые прогнозные показатели все же совпали или почти совпали с реальностью. Так, вероятно, удастся выполнить прогноз по привлечению иностранных инвестиций. Вопреки ожиданиям правительства положительным было сальдо внешней торговли в январе — ноябре. Производительность труда пусть и не увеличилась, как то предполагало правительство, но все-таки практически достигла уровня 2015 года. Правда, ничто из перечисленного не является косвенным свидетельством стабилизации и начала экономического роста, как то утверждают правительственные и некоторые независимые аналитики.