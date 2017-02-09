IVПрактическая конференция «Технологии производства бетона. Эксплуатация ЖБК в строительстве» 22 февраля 2017 г

- применение контрольных карт для оценивания соответствия в процессе производственного контроля (процедура online);

- критерии применения для оценивания соответствия. Начальные и установившиеся производства;

- требования по оценке соответствия бетона принятые в EN-206. Спецификация бетона. Разделение ответственности между производителем работ и изготовителем бетона;

«Оценивание соответствия прочности бетона на сжатие по EN -206»

Рак Николай Александрович ,к.т.н., доцент, профессор кафедры «Железобетонные и каменные конструкции», БНТУ.