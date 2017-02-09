IVПрактическая конференция «Технологии производства бетона. Эксплуатация ЖБК в строительстве» 22 февраля 2017 г

Четверг
9 февраля 2017
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№ 4 (1234)
4-10 февраля 2017 г.
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Сегодня:
4 (1233) 4-10 февраля 2017 г.
Ожидаемое количество участников: 80
Время и место проведения:
9.30 – 16.00 (место уточняется)
Организаторы: «Медиагруппа «АРТ Престиж»
Цель конференции:
предоставить специалистам бетонной отрасли общую площадку для обмена опытом, анализа технологий производства бетона, обсуждения особенностей использования бетонных и железобетонных конструкций.
Задачи конференции:
Аудитория мероприятия:
производители, поставщики товарных бетонов, бетонных и железобетонных изделий и конструкций; начальники лабораторий, технологи, производители химических добавок для бетонов; строительные организации; предприятия-производители оборудования для строительной отрасли; специалисты научно-исследовательских центров и организаций.
К участию в конференции приглашены:
Эксперты БНТУ, БГТУ, ГП «Институт жилища – НИПТИС им. Атаева С.С.»
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ:*
Вступительное слово: Батяновский Эдуард Иванович - куратор и модератор конференции, профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой "Технология бетона и строительные материалы" БНТУ.
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СПИКЕР
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ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ
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Тур Виктор Владимирович, д.т.н, профессор, зав. кафедрой «Технологии бетона и строительных материалов» БГТУ
|
«Оценивание соответствия прочности бетона на сжатие по EN-206»
- требования по оценке соответствия бетона принятые в EN-206. Спецификация бетона. Разделение ответственности между производителем работ и изготовителем бетона;
- построение и содержание процедуры контролясоответствия основным требованиям спецификации бетона;
- критерии применения для оценивания соответствия. Начальные и установившиеся производства;
- применение контрольных карт для оценивания соответствия в процессе производственного контроля (процедура online);
- национальное дополнение к EN-206.
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Рак Николай Александрович ,к.т.н., доцент, профессор кафедры «Железобетонные и каменные конструкции», БНТУ.
|
«Новое в проектировании и технологии изготовления изделий и конструкций из сталефибробетона»
- анализ отечественных и зарубежных нормативных документов по проектированию изделий и конструкций из сталефибробетона
(достоинства и недостатки);
- взаимосвязь методов проектирования изделий и конструкций из сталефибробетона с методами контроля его прочности;
- методы контроля прочности сталефибробетона (достоинства и недостатки).
|
Ковшар Сергей Николаевич, доцент, кандидат технических наук, БНТУ.
|
«Подбор составов бетона. Контроль прочности и способы защиты железобетонных конструкций от коррозии».
- методы проектирования составов бетона (достоинства и недостатки);
- неразрушающие методы контроля прочности бетона (достоинства и недостатки);
- правила контроля прочности бетона (однородность, коэффициент вариации)
- виды коррозии железобетонных изделий;
-способы защиты при воздействии жидких, твердых и газообразных агрессивных сред (методы первичной и вторичной защиты).
|
Протько Наталья Сергеевна, к.т.н., зав. лабораторией эффективных технологий бетонов и растворов ГП «Институт жилища – НИПТИС им. Атаева С.С.»
|
«Особенности современных технологий бетонов и растворов. Ремонт бетонных поверхностей железобетонных конструкций различной степени сложности»
*в программе будут дополнения
По вопросам участия обращайтесь:
+375 (17) 202-10-19, +375 (17) 202-10-34, +375 (29) 102-64-62
e-mail: of@konferencii.by
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