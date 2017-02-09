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IVПрактическая конференция «Технологии производства бетона. Эксплуатация ЖБК в строительстве» 22 февраля 2017 г

4 (1233) 4-10 февраля 2017 г.

IV Практическая конференция «Технологии производства бетона. Эксплуатация ЖБК в строительстве» 22 февраля 2017 г

Ожидаемое количество участников: 80

Время и место проведения:

9.30 – 16.00 (место уточняется)

Организаторы: «Медиагруппа «АРТ Престиж»

Цель конференции:

предоставить специалистам бетонной отрасли общую площадку для обмена опытом, анализа технологий производства бетона, обсуждения особенностей  использования бетонных и железобетонных конструкций.

Задачи конференции:

  • объединение ведущих специалистов бетонной отрасли;
  • анализ изменений в  нормативно-правовых документах;
  • обсуждение перспективных разработок в области технологии производства бетона;
  • поиск эффективных  решений в использовании железобетонных изделий и конструкций;

Аудитория мероприятия:

производители, поставщики товарных бетонов, бетонных и железобетонных изделий и конструкций;  начальники лабораторий, технологи, производители химических добавок для бетонов; строительные организации; предприятия-производители оборудования для строительной отрасли; специалисты научно-исследовательских центров и организаций.

 К участию в конференции приглашены:

Эксперты БНТУ, БГТУ, ГП «Институт жилища – НИПТИС им. Атаева С.С.» 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ:*                                               

Вступительное слово: Батяновский Эдуард Иванович  - куратор и модератор конференции, профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой "Технология бетона и строительные материалы" БНТУ. 

СПИКЕР

ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ

Тур Виктор Владимирович, д.т.н, профессор, зав. кафедрой «Технологии бетона и строительных материалов» БГТУ

«Оценивание соответствия прочности бетона на сжатие по EN-206»

- требования по оценке соответствия бетона принятые в EN-206. Спецификация бетона. Разделение ответственности между производителем работ и изготовителем бетона;

 

- построение и содержание процедуры контролясоответствия основным требованиям спецификации бетона;

 

- критерии применения для оценивания соответствия. Начальные и установившиеся производства;

 

- применение контрольных карт для оценивания соответствия в процессе производственного контроля (процедура online);

 

- национальное дополнение к EN-206.

 

Рак Николай Александрович ,к.т.н., доцент, профессор кафедры «Железобетонные и каменные конструкции», БНТУ.

 

«Новое в проектировании и технологии изготовления изделий и конструкций из сталефибробетона»

- анализ отечественных и зарубежных нормативных документов по проектированию изделий и конструкций из сталефибробетона

(достоинства и недостатки);

 

- взаимосвязь методов проектирования изделий и конструкций из сталефибробетона с методами контроля его прочности;

 

- методы контроля прочности сталефибробетона (достоинства и недостатки).

Ковшар Сергей Николаевич, доцент, кандидат технических наук, БНТУ.

 

«Подбор составов бетона. Контроль прочности и способы защиты железобетонных конструкций от коррозии».

- методы проектирования составов бетона (достоинства и недостатки);

 

- неразрушающие методы контроля прочности бетона (достоинства и недостатки);

 

- правила контроля прочности бетона (однородность, коэффициент вариации)

 

- виды коррозии железобетонных изделий;

 

-способы защиты при воздействии жидких, твердых и газообразных агрессивных сред (методы первичной и вторичной защиты).

Протько Наталья Сергеевна, к.т.н., зав. лабораторией эффективных технологий бетонов и растворов ГП «Институт жилища – НИПТИС им. Атаева С.С.»

 

«Особенности современных технологий бетонов и растворов. Ремонт бетонных поверхностей железобетонных конструкций различной степени сложности»
- особенности назначения составов, изготовления и контроля характеристик самоуплотняющихся бетонов, бетонов для полов, цементно-песчаных стяжек, штукатурных растворов с учетом характеристик оснований;


- назначение требований к ремонтным композициям с учетом положений СТБ EN1504.

 

*в программе будут  дополнения 

По вопросам участия обращайтесь:

 +375 (17) 202-10-19, +375 (17) 202-10-34, +375 (29) 102-64-62

e-mail: of@konferencii.by

www.konferencii.by

 

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