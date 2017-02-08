Форум Успешных Женщин Беларуси - старт дан!

18 марта в Минске состоится первый Форум Успешных Женщин Беларуси. Одна из самых стильных площадок столицы - Отель "Ренессанс" станет местом для женского общения, обмена опытом, поиска единомышленников и партнеров.

День 18 марта в истории был ознаменован первым выходом человека в открытый космос. Теперь в историю Беларуси он войдет как начало глобального женского движения в нашей стране. Для представительниц прекрасного пола Форум Успешных Женщин Беларуси станет своеобразным выходом в космос - за пределы своей привычной и устоявшейся жизни к новым вершинам и новым знаниям.

Девиз Форума - совершенствуя себя, улучшаем мир и добиваемся успеха!

Одна из организаторов Форума Ольга Бондарик, его автор и идейный вдохновитель, знает на собственном примере, как важна для женщины поддержка в любом начинании, какова цена успеха, когда совмещаешь семейные хлопоты и бизнес, как гендерные предубеждения общества мешают добиваться цели и исполнять мечты.

Ольга,социально активная бизнес-леди, мама 9 приемных детей, поделилась своим видением предстоящего глобального мероприятия: “Успех и успешность - это составляющие не только бизнеса. Каждая женщина может и должна стремиться быть успешной в семье, любимой работе, собственном деле, творчестве. Успешная женщина -счастливая семья -процветающая страна!".

Наше государство поддерживает женское предпринимательство и инициативы, выступает за гендерное равенство, за выход женщин на высший уровень участия в созидании и развитии Беларуси.

Цель Форума - создать площадку для коммуникаций женщин всей Беларуси, независимо от социального статуса и образования, места жительства, религии и убеждений, взглядов и предпочтений.

Семь успешных женщин Беларуси объединились, чтобы рассказать о том, что женщина может совмещать активную жизненную позицию, занятие бизнесом с ролями Жены и Мамы, и вдохновить других белорусок на создание собственного дела, вовлекая в это свою семью и близких.

Каждая из женщин-спикеров является экспертом в своей области. Каждая - своеобразная грань символа нашего Форума - алмаза, а все вместе наши спикеры представляют многогранность женских талантов и возможностей.

В числе спикеров Форума Успешных Женщин Беларуси:

● Ольга Бондарик, учредитель компании "Центрообувь.by", основатель инвестиционно-туристического фонда "CentroLife Albania""мама" инновационного проекта "CentRoBot" по внедрению роботов в бизнес

● Галли Монастырева (Россия), Президент “Москва и москвичи”. Председатель Комиссии по развитию межнациональных отношений, межрегиональных связей и этнотуризма в Совете по делам национальностей Москвы, Президент Фонда “Русский очаг”

●Ольга Полозова (Литва), старший юрист международной юридической компании Cobalt, LLM

●Алена Шипош, совладелец и директор ООО "Школа Владельцев бизнеса", г. Минск, совладелец управляющей компании “Высоцкий консалтинг”, г. Киев, сертифицированный лектор «Школы ТОП менеджеров».

● Елена Коровец, основательница первого Женского Портала и Сообщества DIVA.BY

● Алеся Кокошникова, учредитель, автор и руководитель интернет-проекта Праздник.by

● Екатерина Тимоховец, бизнес-леди, топ-лидер Орифлейм-Беларусь и автор бизнес-системы VIP100

● Ирина Карманович, бизнес-леди, соучредитель компании “Нуга Бест” в Восточной Европе

● Евгения Гриб, тренер-психолог, автор исследований в области бизнес-решений "Страхи. Как не бояться мечтать и дойти до цели"

● Екатерина Тикота, белорусский дизайнер, создатель бренда “Дизайнерская одежда TIKOTA UNIQUE"

● Юлия Багдасарьян, арт-терапевт, флорист-дизайнер, организатор Открытого чемпионата по профессиональной флористике "Васильковая корона".

Важному событию в жизни всех женщин нашей страны предшествовала его презентация, которая состоялась 11 января. Тогда зал не смог вместить всех желающих. Вот что говорит одна из ее участниц Юлия Саковская: «Я была на презентации форума в январе. Было интересно узнать, как женщины, сохранив свои ценности, отношения в семье, смогли развить собственное дело. Я увидела гармоничных, успешных, красивых женщин. 18 марта я хочу расширить свои знакомства. Уверена, что смогу позаимствоватьопыт женщин-лидеров, как развивать собственное дело, оставаясь женственной. Для меня Форум Успешных Женщин Беларуси – символ соединения женственности и амбициозности».

Стать участницей мартовского форума сможет каждая женщина Беларуси, независимо от возраста и статуса. Форум обещает стать самым знаковым событием предстоящей весны. Но в планах у организаторов еще многомероприятий для развития женщин. Форум, считают они, – это только начало, он откроет путь для постоянного общения, мастер-классов, тренингов, специальных мероприятий, которые мы будут проходить в течение всего года.

Организаторы женского форума:

Информационно-развлекательные Порталы Diva.by и Праздник.by в партнерстве с Семейным клубом CentroLIFE, компанией "ЦентрООбвь", компанией «Доброе действие», школой личностного роста «МОСТ» и пиар-агентством «PRавильное решение».

Дополнительную информацию вы можете получить в пресс-центре Форума Успешных Женщин Беларуси

+ 375298520216 (Ольга Бондарик)

+375296934180 (Лариса Кохановская)

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