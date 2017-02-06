Интересно не только детям, но и родителям! В Минске прошел большой семейный фестиваль Family Fest

От научного шоу до модного дефиле. 4-5 февраля в Минске ярко и весело прошел большой семейный фестиваль Family Fest. На два дня организаторы праздника – международный выставочный оператор «Белинтерэкспо» БелТПП – превратили Дворец спорта в гигантский город развлечений для детей и родителей.

В торжественной церемонии открытия фестиваля приняли участие главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Республики Беларусь Юлия Савочкина, заместитель директора Национального центра художественного творчества детей и молодежи Министерства образования Республики Беларусь Елена Левина, известный шоумен и юморист, заслуженный артист Республики Беларусь Евгений Крыжановский, актриса и телеведущая Ольга Прилюбко, певица Влада.

Формат фестиваля гармонично объединил выставку полезных товаров для дома и семьи, спорт, образование и развлечения. На Family Fest дети и родители могли вместе играть и одновременно учиться чему-то новому, прокачивая силу, интеллект и любовь к прекрасному!

На одной площадке были собраны лучшие игры и спортивные занятия: модный электрофитнес для мам, силовые соревнования для пап, йога, мини-футбол и гонки на веломобилях для детей, динамичный фитнес на батутах и зажигательная зумба для всей семьи. А еще 3-х метровая башня-скалодром, которая особенно понравилась маленьким посетителям!

На другой площадке можно было почувствовать себя настоящим ученым: поучаствовать в научных экспериментах, попробовать свои силы в ребусах и головоломках, прокачаться на мастер-классах по программированию и моделированию роботов.

Для самых маленьких посетителей фестиваля были организованы занятия с логопедами и преподавателями английского языка. Кроме этого, родители прямо во Дворце спорта могли записать детей в понравившиеся кружки и секции.

В рамках фестиваля прошел модный показ детской одежды. Специально для дефиле организаторы праздника построили подиум, по которому прошли юные звезды ведущих модельных агентств Беларуси.

Особенно насыщенной была развлекательная программа фестиваля: шоу мыльных пузырей, виртуальные сражения ценителей игровых приставок, музей детских фоторабот, конкурсы и беспроигрышные лотереи. На главной сцене в режиме нон-стоп выступали иллюзионисты и клоуны, танцевальные студии и детские ансамбли.

Для активных и целеустремленных родителей во Дворце спорта два дня работала образовательная площадка. Практическими советами с мамами и папами делились известные врачи и педагоги: эксперт по питанию, кандидат медицинских наук Андрей Беловешкин, семейные психологи Вера Прохорчик и Елена Овчинникова, гештальт-терапевт Лариса Тишанская, врач акушер-гинеколог Диана Мардас, руководитель проекта «Академия Материнства» Наталья Навроцкая, методисты «Академии последипломного образования» Галина Пехота, Виктория Кондрашева и Ольга Мельник, профессиональный детский и семейный фотограф Елизавета Туровец, врачи клиники женского здоровья «Ева» Алина Гришкевич и Екатерина Шилкина.

Для удобства мам на фестивале была организована удобная пеленальная зона и парковка для колясок, а также игровые и образовательные kids-зоны с квалифицированными педагогами и аниматорами, которые развлекали малышей, пока родители были заняты на фестивале.