МТС: смартфоны переданы новым владельцам

В конце декабря прошлого года компания МТС обратилась к своим абонентам с призывом сделать доброе дело – передать неиспользуемый телефон тем, кому он действительно нужен.

В течение двух праздничных недель неравнодушные люди приносили гаджеты в салоны оператора, оставляли свои пожелания.

Специалисты МТС обновили программное обеспечение смартфонов, установили необходимые приложения, подключили мобильную связь – максимально подготовили гаджеты к комфортному пользованию.

Адресатов акции определяли совместно с теми, кто передавал свой телефон, и местными управлениями социальной защиты, были и заявки, направленные в МТС с просьбой о помощи напрямую. Чаще всего мобильные подарки ждали дети, оставшиеся без родителей, и ребята из многодетных семей.

Обновленные гаджеты доставил коммерческий директор МТС Евгений Брянцев. Первым адресом стала детская деревня «Истоки» в поселке Опытный Минского района. Принимая подарки, директор Татьяна Слободич прокомментировала:

– Наша задача – адаптировать своих воспитанников к современной жизни, дать им ощущение уюта и комфорта. Эти смартфоны весьма кстати: ребята живут в семьях, где воспитывается от 5 до 10 детей. Им просто необходимо быть на связи с новыми родителями. Кроме того, детям важно поддерживать отношения с зарубежными друзьями и семьями, которые их принимают летом. Так что без интернета и мессенджеров не обойтись! А благодаря акции возможность пользоваться этими сервисами у ребят точно будет.

Постоянно поддерживать связь с родителями смогут и близняшки из минской многодетной семьи, куда также доставили смартфон. Семья Ж. только недавно определилась с постоянным местом жительства – из-за профессии папы (он военный) часто переезжали. Теперь все силы и средства вкладывают в обустройство нового дома, а подарок подоспел вовремя – девчонки давно мечтали о смартфоне.

Приятную посылку получил и 13-летний Миша из агрогородка Дараганово Осиповичского района Могилевской области. Его воспитывает бабушка. К тому же, по состоянию здоровья, парень вынужден много времени проводить в больнице, где, по его словам, «без телефона совсем беда». Зато теперь в любое время и с родным человеком можно созвониться, и музыку послушать, и наброски сочиненных текстов записать.

Долгожданный смартфон получил и шестилетний малыш Ф. из Минска, для родителей которого даже самое простое умное устройство – крайне необходимая, но, увы, дорогостоящая покупка. Чей-то искренний порыв решил эту проблему.

– Акция состоялась благодаря отзывчивости белорусов, готовых бескорыстно делиться с теми, кто нуждается в поддержке. Мы помогли таким людям «встретиться» – передали полезные устройства адресатам, снабдив их полезными сервисами и бесплатной связью на ближайшие месяцы. Каждому активному участнику «Добрых дел» мы направим сообщение, кто и из какого уголка республики стал новым владельцем их прежнего гаджета. От имени компании выражаю искреннюю признательность всем, кто откликнулся на нашу социальную инициативу, – вы сделали действительно важное и доброе дело! – сказал Евгений Брянцев.

Тем временем волонтеры акции продолжают развозить и рассылать смартфоны, собранные неравнодушными людьми, чтобы поводов для радости и улыбок становилось больше. Компания со своей стороны подтверждает готовность передавать смартфоны адресатам до тех пор, пока будут желающие участвовать в «Добрых делах».