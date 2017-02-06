Приглашаем на первую практическую экспертную конференцию для бухгалтеров «Главбух-2017»

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6 февраля 2017
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4 (1233) 4-10 февраля 2017 г.
Дата проведения − 24 февраля 2017 года
Место проведения − «Виктория Олимп Отель», Минск, пр. Победителей, 103
Формат проведения − общая пленарная часть, 3 секции, 6 круглых столов
В ходе конференции «Главбух-2017» вы:
Первая практическая экспертная конференция для бухгалтеров «Главбух-2017» будет организована двумя редакциями – редакцией журнала «Главный Бухгалтер» и АПС «Бизнес-Инфо».
На конференции «Главбух-2017» будут рассматриваться актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения, а также изменения законодательства по бухгалтерскому учету и налогообложению с 2017 года. Будут затронуты темы по НДС и ЭСЧФ, которые принесли немало перемен в 2016 году. Читать ТОП-10 тем конференции.
Эксперты конференции «Главбух-2017» вместе с бухгалтерами будут обсуждать самые острые вопросы начала 2017 года. Главный редактор журнала «Главный Бухгалтер» Гетман Нина Владимировна отметила:
«Конференция «Главбух-2017» будет действительно практическим мероприятием. К 24 февраля появятся не только комментарии и разъяснения по всем изменениям законодательства, но и вопросы по практике их применения. А живой разговор с экспертами, редакторами, аудиторами, представителями министерств и ведомств в формате круглых столов поможет многим бухгалтерам получить правильные ответы на еще нерешенные вопросы».
Ознакомиться с программой конференции можно на бухгалтерском портале GB.BY или в редакции журнала «Главный Бухгалтер» по телефону (017) 209-69-01.
Забронируйте место на конференции «Главбух-2017» уже сейчас!
Для посетителей конференции «Главбух-2017» доступны по выбору 3 пакета участия: «Главбух», «Главбух Профи», «Главбух VIP».
Внимание! Приобретая пакеты «Главбух VIP» и «Главбух Профи», вы дополнительно посетите торжественную часть финала 15-го Республиканского конкурса «Лучший главный бухгалтер года». Количество данных пакетов ограничено.
Только для читателей журнала «Главный Бухгалтер» и пользователей АПС «Бизнес-Инфо»!
Для читателей журнала «Главный Бухгалтер» и пользователей АПС «Бизнес-Инфо» скидка на любой пакет 20 %. При участии от 2 человек – по любому пакету дополнительная скидка 5 % на каждого участника. Звоните (017) 209-69-01 прямо сейчас!
Специальный проект «Розыгрыш»!
Для читателей журнала «Главный Бухгалтер» и пользователей АПС «Бизнес-Инфо» с 1 по 14 февраля проводится розыгрыш «Выиграйте билет на конференцию «Главбух-2017». Примите участие в розыгрыше и выиграйте 1 из 10 бесплатных билетов на конференцию! Играйте и выигрывайте!
Подробнее ознакомиться с программой конференции «Главбух-2017» можно на специальной странице бухгалтерского портала GB.BY.
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