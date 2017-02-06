Приглашаем на первую практическую экспертную конференцию для бухгалтеров «Главбух-2017»

Дата проведения − 24 февраля 2017 года Место проведения − «Виктория Олимп Отель», Минск, пр. Победителей, 103 Формат проведения − общая пленарная часть, 3 секции, 6 круглых столов

В ходе конференции «Главбух-2017» вы:

узнаете о главных изменениях и их практическом применении;

и их практическом применении; встретитесь с экспертами , которые разрабатывали нормативных правовых актов;

, которые разрабатывали нормативных правовых актов; пообщаетесь с редакторами 2 сильнейших редакций страны – журнала «Главный Бухгалтер» и АПС «Бизнес-Инфо»;

– журнала «Главный Бухгалтер» и АПС «Бизнес-Инфо»; примите участие в живом разговоре с лучшими экспертами страны и сможете задать свои вопросы;

в живом разговоре с лучшими экспертами страны и получите готовые решения реальных практических ситуаций и узнаете, как разобраться с ситуацией, если по ней пока нет четких разъяснений, и при этом не нарушить закон;

реальных практических ситуаций и узнаете, как разобраться с ситуацией, если по ней пока нет четких разъяснений, и при этом не нарушить закон; попадаете сразу на 5 мероприятий: пленарную часть, 3 круглых стола и финал 15-го Республиканского конкурса «Лучший главный бухгалтер года».

Первая практическая экспертная конференция для бухгалтеров «Главбух-2017» будет организована двумя редакциями – редакцией журнала «Главный Бухгалтер» и АПС «Бизнес-Инфо».

На конференции «Главбух-2017» будут рассматриваться актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения, а также изменения законодательства по бухгалтерскому учету и налогообложению с 2017 года. Будут затронуты темы по НДС и ЭСЧФ, которые принесли немало перемен в 2016 году. Читать ТОП-10 тем конференции.

Эксперты конференции «Главбух-2017» вместе с бухгалтерами будут обсуждать самые острые вопросы начала 2017 года. Главный редактор журнала «Главный Бухгалтер» Гетман Нина Владимировна отметила:

«Конференция «Главбух-2017» будет действительно практическим мероприятием. К 24 февраля появятся не только комментарии и разъяснения по всем изменениям законодательства, но и вопросы по практике их применения. А живой разговор с экспертами, редакторами, аудиторами, представителями министерств и ведомств в формате круглых столов поможет многим бухгалтерам получить правильные ответы на еще нерешенные вопросы».

Ознакомиться с программой конференции можно на бухгалтерском портале GB.BY или в редакции журнала «Главный Бухгалтер» по телефону (017) 209-69-01.

Забронируйте место на конференции «Главбух-2017» уже сейчас!

Для посетителей конференции «Главбух-2017» доступны по выбору 3 пакета участия: «Главбух», «Главбух Профи», «Главбух VIP».

Внимание! Приобретая пакеты «Главбух VIP» и «Главбух Профи», вы дополнительно посетите торжественную часть финала 15-го Республиканского конкурса «Лучший главный бухгалтер года». Количество данных пакетов ограничено.

Только для читателей журнала «Главный Бухгалтер» и пользователей АПС «Бизнес-Инфо»!

Для читателей журнала «Главный Бухгалтер» и пользователей АПС «Бизнес-Инфо» скидка на любой пакет 20 %. При участии от 2 человек – по любому пакету дополнительная скидка 5 % на каждого участника. Звоните (017) 209-69-01 прямо сейчас!

Специальный проект «Розыгрыш»!

Для читателей журнала «Главный Бухгалтер» и пользователей АПС «Бизнес-Инфо» с 1 по 14 февраля проводится розыгрыш «Выиграйте билет на конференцию «Главбух-2017». Примите участие в розыгрыше и выиграйте 1 из 10 бесплатных билетов на конференцию! Играйте и выигрывайте!

Подробнее ознакомиться с программой конференции «Главбух-2017» можно на специальной странице бухгалтерского портала GB.BY.