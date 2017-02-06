Наука – это не бизнес

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Требование государства коммерциализировать научные исследования может привести к отставанию фундаментальной науки, заявили эксперты на заседании Либерального клуба, прошедшем 2 февраля.

От белорусской науки государство постоянно требует практической отдачи, приводя в пример сектор IT. Сможет ли белорусская экономика в соответствии с планами развития страны стать экономикой знаний? Чего не хватает для этого? Как остановить миграцию молодых ученых за границу и сколько им надо платить?

Фундаментальные исследования должны предшествовать прикладным. Фото БЕЛТА

Депутат Палаты представителей, ученый-языковед Алена Анисим призывает общество не ждать от науки сиюминутных выгод, ведь, только вкладываясь в фундаментальные разработки, впоследствии можно найти прикладное применение полученным результатам.

«Гуманитарная сфера — это такая отрасль, в которую надо вкладывать как в человеческий капитал и не ожидать быстрой отдачи. Известны случаи, когда неуважение к гуманитарной сфере в государстве приводило к катастрофе», — заявила депутат.

По ее мнению, сегодня благоприятное время для развития науки: «Несколько десятков лет назад мы были закрыты, жили в СССР и мало знали о том, что происходит в мировой науке. Теперь у нас есть возможность участвовать в международных проектах, получать гранты. В Беларуси остались и светлые головы, и умелые руки, которые могут придумать и реализовать идею, потому сегодня важно воспользоваться теми благоприятными обстоятельствами, которые представились».

Член консультативного совета при Администрации президента, заведующий кафедрой Академии управления при президенте доктор политических наук Сергей Кизима определил мировых лидеров в науке: США, Великобритания, Франция, Германия, Китай.

«К сожалению, идти в ногу с мировыми НИОКР у Беларуси пока не получается, для этого нет необходимых финансовых средств. НИОКР — это удовольствие для больших или очень богатых стран. Главный фактор — это стоимость оборудования. Чтобы совершать открытия, нужно очень дорогостоящее оборудование. Мы социально ориентированное государство, можно сделать детские садики за полную стоимость и поднять расходы на науку на уровень Великобритании. Но согласно ли общество терпеть лет десять-­пятнадцать, прежде чем эти вложения дадут отдачу? Наверное, общество такое предложение не устроит», — заявил Сергей Кизима.

«Нельзя идти по пути коммерциализации науки, забывая, что наука — это знания. Если мы будем гнаться за получением коммерческого продукта, мы можем отстать, потому что развитие науки идет сейчас не по прикладному пути, а вглубь: поднять фундаментальные основы, а потом на этих знаниях построить коммерческий продукт», — считает научный сотрудник Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси кандидат биологических наук Александра Скоробогатова. Что касается достижений современной отечественной науки, то спикер заверила: теперь в науке нет достижений, которых добилась какая-либо одна страна, ведь в ходе научного поиска ученые пользуются результатами исследований, проведенных представителями других государств.

В НАН Беларуси разработаны методики, которые коммерциализированы и приносят прибыль, например генетические исследования, производство лекарств нового поколения. Однако нельзя забывать, что сначала были проведены фундаментальные исследования и только потом прикладные, которые позволили коммерциализировать полученные результаты. Впрочем, по словам Александры Скоробогатовой, это скорее исключение, поскольку результаты исследований, например, в биологии очень отдаленны и без хорошей фундаментальной основы попросту невозможны.

Возглавляющая совет молодых ученых отделения естественных наук НАН Беларуси Александра

Скоробогатова считает, что молодые люди, собирающиеся работать в науке, должны быть готовы к тому, что в первые годы их заработки будут очень малы и даже не дотянут до прожиточного минимума. Некоторые отечест­венные ученые, побывавшие на стажировке на Западе, в итоге там и остаются.

Сергей Кизима понимает, что противостоять этому вряд ли возможно. Поэтому у белорусской молодежи нужно развивать патриотизм. Например, молодые китайцы возвращаются на родину из-за рубежа, даже несмотря на то что в КНР будут зарабатывать меньше, а белорусские ученые не только не возвращаются, но и обрывают всякие связи с отечественной наукой, не поддерживают ее. Как следствие, нашей науке остается только принимать участие в партнерских проектах с иностранными учеными, транснациональными корпорациями, имеющими в своем распоряжении мощнейшие исследовательские центры, поскольку собственных транснациональных корпораций в белорусской экономике нет, заявил доктор политических наук.

По его мнению, нужно укрупнять отечественное промышленное производство, для того чтобы появлялись свои крупные холдинги со штаб-квартирой в Беларуси. Тогда появятся и деньги на создание мощных конструкторских бюро, таких как у мировых промышленных корпораций.