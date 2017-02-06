Программа для конкуренции

Вячеслав МИЦУРА

Программа развития конкуренции будет разработана в Беларуси. Проект документа должен быть внесен на рассмотрение в Совмин до 1 декабря.

Подготовкой программы займется Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) во взаимодействии с другими государственными органами, научной общественностью и бизнес-союзами. В прошлом месяце МАРТ разослало письмо заинтересованным организациям с призывом внести свои предложения по поводу того, как содействовать развитию конкуренции в различных отраслях экономики.

Новая программа затронет интересы промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, связи, торговли. Помимо товарных рынков, регулятор намерен сосредоточиться на инвестициях, инновациях, управлении госимуществом, приватизации, рекламе, ценообразовании, госзакупках и других сферах.

Предполагается подготовить комплекс мероприятий по снижению барьеров, препятствующих выходу новых юрлиц на различные товарные рынки. Антимонопольное регулирование может сместить акценты в пользу саморегулирования субъектами хозяйствования. В письме МАРТ изложено намерение скорректировать правила работы естест­венных монополий и изменить принципы ценообразования в топливно-энергетическом комп­лексе, на транспорте, в жилищно-­коммунальном хозяйстве и здравоохранении.

Бизнес только за

Деловая общест­венность приветствует стремление развивать конкуренцию и готова выступить с соответствующими инициативами. «Подготовка программы по развитию конкуренции была одним из предложений нашего бизнес-союза, направленных в правительство в составе матрицы мер по повышению конкурентоспособности отечественных товаров. Мы рады, что правительство услышало нас, поставило цель разработать такой документ, и мы готовы принять активное участие в его разработке», — заявила «БР» сопредседатель и директор Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского (БСПН) Жанна Тарасевич.

По ее словам, в ближайшее время БСПН проведет повторное анкетирование субъектов хозяйствования, для того чтобы собрать мнения представителей белорусского бизнеса и выступить с консолидированным предложением по данной теме.

В БСПН согласны с идеей подготовить рамочный документ, охватывающий широкий круг вопросов, так или иначе связанных с развитием конкуренции и укреплением конкурентоспособности.

Задач громадье

По мнению руководства союза, важно обеспечить доступ бизнеса к качественной маркетинговой информации о товарных рынках. Пока подобные исследования являются весьма дорогостоящими, их могут позволить себе преимущественно крупные компании. Чтобы помочь субъектам малого и среднего предпринимательства, необходимо развивать профильную консалтинговую инфраструктуру.

«Стоит обратить внимание на вопросы импортозамещения, в этой сфере непочатый край работы. У нас вроде бы есть списки товаров, производство которых предлагается наладить в Беларуси, но никто толком этим не занимается», — продолжает Жанна Тарасевич.

Развитие конкуренции БСПН тесно связывает с дальнейшим отказом от регулирования цен государством. Регулятор в лице отраслевых министерств и ведомств порой отказывает в либерализации, ссылаясь на необходимость обеспечить социальную защиту населения. Истинная же причина, по мнению делового сообщества, кроется в стремлении чиновников защитить подведомственные госпредприятия от конкуренции со стороны частного бизнеса. Это же стремление нередко определяет характер контрольной деятельности в стране, когда в составе проверяющей (мониторинговой) комиссии оказываются представители конкурирующих с частниками госкомпаний. Задача разделить функции государства как собственника и как регулятора также должна войти в новую программу, убеждены в БСПН.

Союз обещает подать в МАРТ самые смелые предложения — была бы готовность регулятора облачить их в законодательные акты.