Устранить барьеры, осадить контролеров

Георгий БАДЕЙ

Шанс отменить многочисленные технические барьеры, а также осадить чрезмерно старательных контролеров появился у белорусского бизнеса.

Распоряжением президента от 13.01.2017 № 6рп создана рабочая группа, которая займется исключением из законодательства излишних требований к субъектам хозяйствования и совершенствованием контрольной деятельности.

Поставлена задача до 24 марта положить на стол президента предложения по кардинальному сокращению технических и других норм, правил и прочих обязательных требований к субъектам хозяйствования. Также поручено разработать меры по минимизации вмешательства контролеров в хозяйственную деятельность предприятий. Предполагается, что эти нормы будут закреплены указом главы государства. Таким образом, у предпринимателей появилась возможность устранить огромный ворох технических препятствий, тем более что президент распорядился привлечь к обсуждению представителей деловой общественности.

На наш взгляд, работа должна проводиться в двух направлениях. С одной стороны, министерствам и ведомствам следует провести ревизию нормативных документов и внести свои предложения, повторюсь, по кардинальному сокращению технических и других норм, как это говорится в распоряжении. С другой — бизнес должен рассказать, что мешает ему работать. Если вдруг чиновники заявят, что у нас все хорошо, а предприниматели — что все плохо, то у главы государства появится дополнительная возможность оценить работу представителей министерств и ведомств.

Уверен, работы у новой комиссии будет очень много: жалобы на разного рода технические препоны — основное, с чем обращаются в БСПН директора различных компаний.

Например, у одного из столичных предприятий есть несколько точек оказания фотоуслуг. Недавно по итогам проверок Управление внутренних дел Мингориспол­кома выставило фирме предписание установить тревожные кнопки, а также организовать внутреннее видеонаблюдение. В своем требовании представители УВД ссылаются на необходимость обеспечить общественный порядок, безопасность, законные интересы организации и т. п. в соответствии с законом «Об органах внутренних дел Респуб­лики Беларусь». Цели обозначены красиво, но теперь давайте посчитаем. Организация внутреннего видеонаблюдения обойдется в 700—800 руб., установка тревожной кнопки — в 500 руб. и более, а ее ежемесячное обслуживание — еще в 170 руб. И это для точки, которая оказывает услуги и в которой ежедневная выручка составляет в среднем 50 руб.!

Почему небольшой частный стоматологический кабинет должен иметь большую приемную согласно нормам Минздрава? Это же прямо ложится на затраты бизнеса. Почему все ремонтные работы, даже самые незначительные, предприятие должно проводить через тендер? Организация тендера — это дополнительные затраты не только денег, но и времени.

На днях пожаловались лифтовики. Согласно постановлению Совмина от 5.08.2017 № 614, лица без высшего образования утратили возможность пройти аттестацию как эксперты в области промышленной безопасности. Под новые требования не подпадает примерно треть таких специалистов, у многих из которых за плечами десятки лет работы, реальные опыт и квалификация. Это уже вопрос не только издержек, но и социальной защиты граждан.