В ретейле как в лесу

сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор МАРГЕЛОВ

Распространять деловую этику среди ретейлеров должно не государство, а саморегулируемые организации.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) инициировало разработку и внедрение Кодекса деловой этики ретейлеров. Заметим, это не первая такая попытка. Несколько лет назад то же пытался сделать Минский столичный союз предпринимателей и работодателей. Тогда документ не удалось провести в жизнь. Впрочем, та история заслуживает отдельного рассмотрения.

Разумеется, рынку нужен свод правил достойного поведения субъектов хозяйствования, причем в реальном наполнении и исполнении. Отрадно, что МАРТ эту идею делового сообщества подхватил. Теперь важно провести ее в жизнь, что сделать совсем не просто. Важно, чтобы за красивыми словами стояли реальные дела. В противном случае с помощью благодушной болтовни можно похоронить любые замечательные начинания — мы проходили это уже не раз.

Предположим, что правила и нормы поведения в белорусском ретейле разработаны и утверждены. Соответственно, возникает необходимость в персонах и структурах, которые будут следить за их выполнением. Этим не должно заниматься государство, ибо тогда мы получим очередное министерство с набором карающих функций.

Таким образом, возникает необходимость делегировать контроль за соблюдением Кодекса деловой этики саморегулируемым организациям или отраслевым ассоциациям. В стране уже действует Ассоциация розничных сетей, однако идея замкнуть продвижение корпоративной этики только на ней ошибочна и даже опасна.

Сегодня белорусский ретейл живет, образно говоря, в волчьем лесу, в котором есть как мирные травоядные, как правило, это мелкий и средний бизнес, так и агрессивные хищники в лице крупных сетевых структур. Подчеркну, не хочу никого обидеть. Ведь если проводить параллель между отраслью и экосистемой, то это нормально, когда рядом сосуществуют мелкие, средние и крупные звери, травоядные и хищники.

Ассоциация розничных сетей объединяет волков, да и то не всех. Выходит, присоединившись к нормам кодекса, часть волков позволит добровольно надеть на себя намордники, а те, кто не присоединится, продолжат существовать в прежних, естественных лишь для них условиях. Кто лучше будет чувствовать себя в такой ситуации?

На мой взгляд, к Кодексу деловой этики должны иметь возможность присоединиться не только члены упомянутой ассоциации, но и других деловых объединений страны, равно как и контроль за соблюдением норм деловой этики должен осуществляться не по одному каналу, а сразу через несколько саморегулируемых структур. Кроме того, важно, чтобы этические нормы разрабатывались и совершенствовались непосредственно ретейлерами через ассоциации и бизнес-союзы, членами которых они являются.

Быть порядочным сегодня не означает быть слабым, а как раз наоборот. У нас данный тезис обязан не просто звучать, а получить поддержку, в том числе на законодательном уровне. Порядочно ведущие бизнес предприятия должны обрести некие конкурентные преимущества. Подписавшие кодекс розничные предприятия должны получить право на саморегулирование, это должно означать для них, в том числе, сокращение до минимума плановых и внеплановых проверок со стороны госрегулятора.

Пессимисты опасаются, что идея кодекса может быть выхолощена на этапе изменения законодательства. Например, развитие саморегулирования потребует отказаться от традиционного контроля отрасли госчиновниками. Нетрудно представить, чего будет стоить появление в КоАП статьи, «ущемляющей» функции государства в вопросах надзорной деятельности. Однако возможное сопротивление чиновников продвижению смелых законодательных инициатив не повод складывать руки и говорить о том, как все у нас замечательно и что любые перемены только вредят крепкому сну и здоровому пищеварению.

Многим из нас предстоит тяжелая работа по наполнению реальным смыслом Кодекса деловой этики — этого, безусловно, полезного начинания МАРТ. Принятие документа деловым сообществом может означать начало позитивных, необходимых для страны и бизнеса процессов.