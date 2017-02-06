Прогнозы говорят о рецессии

Вячеслав ВОЛОТОВСКИЙ

Белорусская экономика в 2017 году сократится еще на 0,5 %. Скромный рост на уровне 1 % ожидается не ранее 2018 года, полагают аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР).

Как отмечается в январском макрообзоре, подготовленном банком, сдерживать восстановление нашей экономики будет жесткая денежно-кредитная и фискальная политика. К проб­лемным факторам добавилась неясная ситуация с поставками российской нефти для переработки на белорусских НПЗ. При таких условиях в среднесрочной перспективе восстановление ВВП будет ограничено потенциалом роста в 1—2 %. Рассчитывать на большее не позволяют структурные ограничения.

Примечательно, что среди стран Евразийского экономического союза отрицательный прог­ноз на нынешний год дан только в отношении нашей страны. ЕАБР пророчит рост экономики России на 0,8 %, Казахстана — на 2,3, Армении — на 2,9 %.

Отметим, что ожидания ЕАБР отчетливо коррелируют с тем, что сулят Беларуси другие международные институты. Так, согласно недавно опубликованному докладу Всемирного банка (ВБ) «Перспективы мировой экономики», прогноз для нашей страны на 2017 год — минус 0,5 % ВВП. Минувшей осенью в ходе консультаций с белорусскими властями аналогичную цифру назвали эксперты МВФ.

Судя по прогнозу ВБ, в нынешнем году среди стран Европы и Центральной Азии отрицательная динамика ВВП также будет только у Беларуси. По оценкам этого института, в России экономика вырастет на 1,5 %, Украине — на 2, Казахстане — на 2,2 %. Узбекистану и вовсе обещан взлет на 7,4 %.

ВБ ожидает ускорения прироста мировой экономики до 2,7 % на фоне оживления деловой активности в развивающихся странах и сохранения стабиль­ного внутреннего спроса в развитых.

Аналитики Всемирного банка, как и их коллеги из ЕАБР, полагают, что белорусская экономика сможет вернуться к росту только в 2018 году. При этом прогноз ВБ более оптимистичный — 1,3-процентный прирост ВВП.

Рост по указу

Скромные ожидания международных институтов сильно разнятся с показателями социально-экономического развития Беларуси на 2017 год, которые определены указом от 3.10.2016 № 358. Согласно данному нормативному правовому акту, в нынешнем году ВВП страны должен увеличиться на 1,7 %, экспорт товаров и услуг — на 3,8 %, а прямые иностранные инвестиции на чистой основе — достигнуть 1,4 млрд долларов.

Указ не поясняет, что станет оживляющим драйвером для экономики, но содержит общий список задач для органов госуправления. В 2017 году Совмину, Нацбанку, облиспол­комам и Мингорисполкому поручено обеспечить макроэкономическую сбалансированность и финансовое оздоровление предприятий реального сектора экономики, в том числе за счет снижения всех видов затрат. Должны быть приняты меры для создания эффективной системы занятости, роста производительности труда и оптимизации численности сотрудников в организациях посредством модернизации рабочих мест.

В планах повышение эффективности управления госимуществом, совершенствование структуры и состава госактивов, вовлечение в оборот неиспользуемого имущества. Поставлена задача улучшить инвестиционный климат и снизить административную нагрузку на бизнес.

Кроме того, правительству велено определить ключевые показатели эффективности работы руководителей республиканских органов госуправления и других государственных организаций,

облисполкомов и Мингорисполкома, а также компаний, в уставных фондах которых доля государства составляет 50 % и более.

Проще написать, чем сделать

Эксперты не раз обращали внимание на скрытый потенциал роста белорусской экономики, который сулят возможная отмена разного рода барьеров и ограничений для бизнеса, раскрепощение деловой инициативы и приватизация. Пункт указа об улучшении делового климата и снижении административной нагрузки задает движение в правильном направлении.

Правда, для достижения сколь-нибудь ощутимого результата нужны радикальные преобразования не только в части либерализации условий хозяйствования, но и в части разгосударствления. Несмотря на множество программных документов, начиная с директивы № 4, серьезных реформ не проводилось до сих пор. Власти не спешат демонстрировать направленную на перемены политическую волю.

Некоторые задачи, способные стимулировать экономический рост, проще обозначить, чем выполнить. Например, цель снизить все виды затрат толком ничем не подкреплена — ни снижением налоговой нагрузки, ни удешевлением энергии. Зато недавние заявления в духе «вновь всем по пятьсот» могут гарантированно утяжелить себестоимость оте­чественных товаров и услуг.

Доведение показателей эффективности до руководителей не новая мера. Ее способность на что-либо повлиять вызывает большие сомнения. Остается загадкой, какая же из мер, которые вписываются в сбалансированную макроэкономическую политику, должна стать драйвером для белорусской экономики.