Ведомственную подчиненность отменят

Управлять госпредприятиями будут не министерства, а Госкомимущество. Это предусмотрено проектом Стратегии повышения эффективности управления государственными организациями.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на первого заместителя председателя Государственного комитета по имуществу Алексея Васильева. «Госкомимущество совместно с другими госструктурами разработали комплексную стратегию повышения эффективности управления государственными организациями. Документ внесен в правительство. После Совмина будет отправлен главе государства», — пояснил Алексей Васильев.

Если стратегия будет принята, то, по его словам, уже в 2017—2018 годах Госкомимущество получит в свое управление ряд предприятий и будет назначать в их наблюдательные советы представителей государства, «определять независимых директоров, отслеживать работу менеджмента, выстраивать бонусную систему и т. д.», — сообщил Алексей Васильев. Сейчас все эти функции выполняют министерства.

В Госкомимуществе озабочены тем, что при нынешнем количестве сотрудников (105 человек) с новыми задачами там не справятся. «Сейчас мы пытаемся увязать это с численностью и структурой комитета. Ведь увеличение численности подчиненных нам организаций должно повлечь увеличение количества сотрудников Госком­имущества», — уверен первый заместитель председателя комитета.

Представитель Госкомимущест­ва рассказал, что проект стратегии предусматривает поэтапное акционирование предприятий и их переход на корпоративное управление. Причем в документе будут обозначены конкретные сроки выполнения планов. «Речь идет о том, чтобы на всех крупных предприятиях, которые останутся в ведении республиканских структур, внедрить корпоративные элементы. Это будет касаться и МАЗа, и БЕЛАЗа, и всех остальных», — подчеркнул Алексей Васильев.

Внедрение корпоративного управления должно повысить привлекательность компаний для иностранных инвесторов, полагает первый зампредседателя. «Без корпоративного управления у наших предприятий существенно меньше шансов выйти на IPO, привлечь зарубежного инвестора. Ведь какой первый вопрос задает потенциальный инвестор: а что в компании с корпоративным управлением? Если его нет, возникает масса вопросов. Поэтому первоочередная цель — чтобы наши предприятия были привлекательными для инвестирования», — отметил Алексей Васильев.

В теме корпоративного управления специалисты Госкомиму­щества «собаку не съели», но «готовы учиться и разделить ответственность с предприятиями, если что-то пойдет не так». «Есть почти стопроцентная уверенность, что хуже не будет», — полагает представитель комитета.