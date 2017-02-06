Зарплата в кошельке или рост в перспективе

Дальнейший рост финансового рынка его субъекты и эксперты связывают с либерализацией и цифровой трансформацией. Реализации смелых планов может помешать увлечение ростом доходов.

Официально утверждаемые программы и планы обещают внедрение рыночных элементов, устранение административных барьеров, ликвидацию преференций и создание равных условий для субъектов хозяйствования всех форм собст­венности. Не все и не сразу, но в планах есть. Зачастую в документах отмечается, что в основе лежат рекомендации МВФ и необходимость унификации законодательства в рамках ЕАЭС.

Например, соответствующая отраслевая программа обещает упростить доступ частных страховых компаний к добровольным видам страхования жизни и дополнительной пенсии, а в перспективе «рассмотреть возможность» участия этих компаний в обязательных видах страхования. Отдельным административным процедурам в этом сегменте документ обещает придать статус уведомительных вместо нынешних согласительных. Участников рынка радует и то, что многим видам страхования разрешат «уйти» в Интернет, в результате заключить договор можно будет в несколько кликов.

Тем временем Нацбанк принял либеральное решение в отношении электронных кошельков: их можно будет открывать без визита в банк, а при расчете за товары или услуги отправлять деньги в электронный кошелек продавца, даже не открывая свой такой же.

Логично, что в этой ситуации финансовые институты наперегонки разрабатывают новые продукты, способные перенести решение привычных, реальных задач в виртуальный мир, — банковские карты всех мастей и терминалы, позволяющие совершать платежи и в салоне самолета, и в лесной глуши.

На неделе в правительстве обсуждалась Стратегия развития финансового рынка до 2020 года, а Нацбанк осторожно намекнул, что хотел бы вернуть ставке рефинансирования ее экономический смысл. Переход к режиму инф­ляционного таргетирования должен сделать ее полноценным инструментом денежно­кредитного регулирования, определяющим стоимость денег на финансовом рынке и влияющим на уровень инфляции.

О том, что это произойдет быстро (в среднесрочной перспективе, сообщается в пресс­релизе по итогам очередного заседания Правления Нацбанка), речь пока не идет. Как следует из сообщения, под среднесрочной перспективой понимается период до 2020 года.

Пока же Нацбанк планирует заняться формированием условий «для перехода к режиму инфляционного таргетирования». Из учебников известно, какие это условия: ограничение инфляции должно стать безусловным приоритетом не только денежно­кредитной, но и экономической политики, мы должны отказаться от директивных кредитов и уменьшить значение иностранной валюты.

Политика регулятора последних двух лет дает основания думать, что он будет строго придерживаться продекларированных планов и мы не будем печатать «пустые» деньги и давать льготные кредиты.

Правда, настораживает указание президента любой ценой увеличить зарплату до 500 долларов. Из памяти еще не стерлось то, как в прежние годы такие требования приводили к раскручиванию инфляционной спирали и обвальной девальвации. Будет очень горько, если либеральные начинания окажутся принесенными в жертву популизму