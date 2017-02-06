Трамп укрепляет евро

эксперт­-аналитик компании TeleTrade в Беларуси Жанна КУЛАКОВА

Паритет между долларом и евро не получился и, видимо, уже не получится.

2017 год начался с ослабления американской валюты, хотя в конце 2016-го индекс доллара демонстрировал бурный рост и даже обновил максимальное значение за 14 лет. Поддержку этой валюте оказали итоги президентских выборов в США, декабрьское повышение Федеральной резервной системой (ФРС) ключевой ставки и намерение еще трижды повысить ее в течение нынешнего года.

Теперь эйфория, связанная с победой Трампа на выборах и «ястребиной» риторикой ФРС, поутихла, и за последний месяц индекс доллара упал примерно на 4 %. Сначала явных причин для падения доллара не наблюдалось, процесс выглядел как обычная рыночная коррекция. Однако за первые десять дней после инаугурации Трамп успел дать понять инвесторам, что видит потребность в ослаблении доллара и укреплении евро. Президент пообещал включить пункт, направленный против валютных манипуляций, во все будущие двусторонние торговые соглашения Соединенных Штатов, а один из его советников заявил, что Германия наживается на «крайне недооцененном» евро.

Теперь инвесторы гадают, что же в конечном итоге перевесит: желание Белого дома ослабить доллар или намерения ФРС ужесточить монетарную политику? Если мы обратимся к экономической статистике, то увидим, что в последнее время негативных данных появлялось примерно столько же, сколько и позитивных: ситуация на рынке труда ухудшилась, зато ускоряется инфляция и растет деловая активность.

Трудно прогнозировать, какой тактики будет придерживаться ФРС. В любом случае в ближайшее время рынки не ждут от американского регулятора решительных шагов. Как показывают результаты опросов, большинство инвесторов ожидает следующего повышения ставки только в июне, что хорошо для доллара. Даже если ФРС начнет проявлять нерешительность, это вряд ли приведет к значительному эффекту обманутых ожиданий. Впрочем, и поводов для роста тоже не даст. В любом случае маловероятно, что в ближайшее время доллар вернется к максимумам, зарегистрированным в декабре 2016 года.

Зато евро чувствует себя относительно неплохо. Как мы и предполагали, паритета между американской и европейской валютами не случилось, а дно на отметке 1,0340 было пройдено на рубеже 2016—2017 годов, после чего евро укрепился по отношению к доллару уже на 4,5 %, до 1,0800.

Позитивное влияние на евро оказывают несколько факторов, в том числе заявления Трампа о том, что евро слишком слаб. С точки зрения макроэкономики ситуация в ЕС улучшается: по последним данным, годовая инфляция разогналась до 1,8 %, так что цель Европейского центробанка (инфляция на уровне 2 %) почти достигнута. Кроме того, у ЕЦБ фактически закончились инструменты дальнейшего смягчения. Не исключено, что регулятор подумывает о постепенном сворачивании программы количественного смягчения QE.

Сценарий с постепенным укреплением евро выглядит более реалистичным, нежели сценарий с паритетом между долларом и евро. Однако не исключены и резкие краткосрочные колебания курса общеевропейской валюты в сторону ослабления.

Что касается нефтяного рынка, то на нем царит удивительная стабильность: уже больше месяца цены на смесь Brent колеблются около отметки в 55 долларов. Для последних полутора-двух лет такая стабильность нехарактерна. Своим нынешним положением рынок обязан договоренностям о сокращении добычи, достигнутым ОПЕК и другими нефтедобывающими странами в конце 2016 года. Из последнего доклада картеля следует, что в январе его члены выполнили договоренности примерно на 80 %, и, судя по всему, инвесторы удовлетворены таким результатом.

Позитив на нефтяном рынке позволил российской валюте ощутимо укрепиться по отношению к американской. Курс уже неоднократно перешагивал через отметку 60 рос. руб. за доллар. Во избежание чрезмерного укрепления руб­ля Минфин РФ решил выйти на валютный рынок с интервенциями и скупать излишки валюты. Поэтому дальнейшее укрепление рубля выглядит маловероятным: при сохранении текущих тенденций на мировом финансовом рынке курс российской валюты к американской будет балансировать, вероятнее всего, в диапазоне 60—62 рос. руб. за доллар.

Впрочем, на нефтяном рынке назревают новые риски, связанные с приходом к власти Дональда Трампа. Американский лидер недоволен тем, что США импортируют много нефти из стран ОПЕК.

У Трампа есть два варианта решения проблемы. Первый — найти других продавцов. В результате 3—3,5 млн баррелей нефти в сутки, которые Соединенные Штаты сейчас покупают у ОПЕК, останутся невостребованными, что вновь разбалансирует спрос и предложение.

Второй — замещать импортную нефть собственной — сланцевой. Вероятнее всего, для этого потребуется субсидирование сланцевой отрасли федеральным бюджетом. Деньги у США есть, дело лишь за политической волей. В итоге мировой рынок может столкнуться с резким ростом избыточного предложения. В обоих случаях это плохо для нефтяных котировок.

Стимулов для роста цен на нефть пока невидно: весь позитив последних месяцев уже учтен в текущих котировках, и для дальнейшего роста потребуется что-то новенькое. Наиболее вероятным сценарием в ближайшее время выглядит сохранение цен на текущем уровне, однако нельзя исключать и новый виток падения.