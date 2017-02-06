Мобильный терминал – всем, кто дорожит каждым клиентом

Наталья ЖДАНОВИЧ

Сервис мобильного эквайринга payBYcard от IBA Group позволяет принимать оплату по банковским картам любого типа и поможет предприятиям торговли и сервиса повысить свою конкурентоспособность.

Ежедневно каждый из нас выступает в роли покупателя в магазине или клиента какого-нибудь сервиса. При этом мы расстаемся со своими деньгами, отдавая их в пользу того или иного бенефициара. В свою очередь, чтобы не упустить возможную выгоду, каждый бенефициар прилагает все усилия, чтобы эти деньги пришли к нему, а не к его конкуренту. Для того чтобы произошло именно так, каждый продавец товара или услуги должен всеми возможными способами показывать, что он рад клиенту.

Одним из способов продемонстрировать свою лояльность покупателю является организация удобного для него способа оплаты. В последние годы доля безналичных платежей в розничной сфере постоянно растет. Заметно, что с появлением монет количество белорусов, желающих пользоваться «наличкой», стало сокращаться еще быстрее.

Ожидается, что в самое ближайшее время увеличится и число иностранных туристов, которые воспользуются возможностью без виз посетить нашу страну и потратить здесь свои деньги. Вероятно, это будут преимущественно безналичные, поскольку такая форма платежей в развитых странах давно стала нормой. Например, на борту самолета компании Ryanair можно рассчитаться карточкой, что не всегда можно сделать в минской маршрутке или такси, которые находятся в зоне хорошей связи.

Терминалы удержат клиентов

Ryanair не даром стала одной из самых прибыльных компаний в мире: ее менеджмент прекрасно понимает, что применение современных технологий в процессе организации сервиса для клиентов приносит немалую выгоду. У белорусских компаний технических возможностей, пожалуй, не меньше, чем у ирландских. Есть терминальное оборудование, есть софт, есть связь, есть процессинг. Есть и потенциал — 12 675 400 карт на руках белорусских держателей (данные Национального банка от 1.10.2016). Более того, установки платежных терминалов требует национальное законодательство, за нарушение норм которого можно получить штраф.

Тем не менее покупатели до сих пор довольно часто оказываются в ситуации, когда, несмотря на наличие в кошельке двух-трех карточек, они не могут сделать покупку в маленьком магазине или на рынке, расплатиться за обед в кафе, за проезд в такси. При этом продавцы отправляют покупателей к банкоматам, даже не задумываясь о том, что тем самым причиняют клиентам неудобства, фактически перекладывая на них проблему отсутствия терминала. Когда клиент достает карточку, официанты уходят за терминалом, который в ресторане один на всех. Клиент вынужден ждать, тратить свое время. Хотя по логике вещей мобильный терминал должен лежать в кармане каждого официанта. При заказе такси или курьера из интернет-магазина приходится напоминать о необходимости наличия терминала, хотя и у таксиста, и у курьера он должен быть по определению. Ведь, согласитесь, было бы странно, если бы нам отказали в приеме наличных!

Подобные ситуации вызывают недовольство клиентов и увеличивают вероятность того, что они больше не вернутся. Да еще и уведут других, потому что «один недовольный клиент убивает мнение десяти довольных». Предпринимателям нужно менять отношение к безналичным платежам и предоставлять мобильные терминалы всем работникам, которые принимают оплату от клиентов.

Как выбрать терминал?

При выборе терминала и поставщика эквайринга следует учитывать, что банки не останавливаются в совершенствовании клиентских сервисов. Поэтому карточки как инструмент платежа постоянно модифицируются: были с магнитной полосой, потом появились чиповые, теперь бесконтактные. На пороге цифровые кошельки, которые позволят вовсе отказаться от «пластика» и вместо него использовать смартфоны. Значит, терминалы, которыми пользуются продавцы для считывания информации с карт, должны успевать за их развитием, чтобы самые продвинутые (при этом, возможно, и самые денежные) кардхолдеры не остались за бортом. Кстати, постановление Нацбанка требует, чтобы терминалы, которые регистрируются после 1 января 2017 года, могли принимать все находящиеся в обращении виды платежных карт, в том числе бесконтактные.

Чтобы для предпринимателя терминал стал выгодной инвестицией, а не накладным расходом, он должен соответствовать специ­фике бизнеса и уровню доходов. Например, стационарные

POS-терминалы имеют ряд особенностей, в силу которых подойдут не всем. Во-первых, они громоздкие. Кроме того, дорогие, поэтому бизнесмену с небольшими оборотами приобретать их нерационально. Важно, что стационарные терминалы требуют постоянного подключения к электричеству, а это не везде можно обеспечить. Такие устройства подходят крупным торговым предприятиям.

Альтернативой стационарным терминалам являются мобильные POS-терминалы, или mPOS. Название происходит от английского mobile Point of Sale — мобильная точка продажи. Это компактные устройства, которые при подключении к смартфону или планшету по Bluetooth позволяют проводить безналичный расчет с помощью банковской карты. Основными преимуществами mPOS являются компактность, низкая стоимость и возможность осуществления платежей в любой точке, в которой есть доступ в Интернет.

Оптимальное решение — payBYcard

В Беларуси mPOS в комплексе с программным обеспечением payBYcard предлагает IBA Group. Как рассказал «БР» директор «Центра информационных сервисов» — филиала ООО «Информационные производственные архитектуры» Александр Ильин, сервис payBYcard является первым и пока единственным в Беларуси сервисом мобильного эквайринга, позволяющим принимать все типы банковских карт — с магнитной полосой, с чипом и бесконтактные. Для оплаты принимаются карты платежных систем БЕЛКАРТ, Visa, MasterCard, эмитированные любым банком мира. Работая в системе payBYcard, продавец будет избавлен от необходимости печатать карт-чеки. Покупатели получат их в виде SMS или на электронную почту.

В качестве устройства считывания данных с карты используется сертифицированный в Беларуси mPOS, разработанный английской компанией Miura Systems. В Европе работает уже более 1 млн устройств Miura Systems, зарекомендовавших себя с наилучшей стороны благодаря высокой степени надежности и безопасности. Такие устройства используют мировые платежные системы PayPal, Worldpay.

Планшет или смартфон, который продавец будет использовать для проведения платежей, должен работать под управлением операционной системы Android и иметь активную функцию Bluetooth. К концу февраля IBA Group планирует предоставить софт и для устройств системы iOs.

Стоимость mPOS составляет 350 руб., абонентская плата и плата за обслуживание не взимаются. Заказ сервиса payBYcard можно сделать онлайн на сайте www.paybycard.by. Доставка устройства осуществляется бесплатно по всей территории Беларуси в течение пяти рабочих дней в зависимости от адреса доставки.

Время ожидания доставки можно использовать для заключения договора эквайринга. Процессинг платежей в системе payBYcard осуществляет «Беларусбанк». По договору эквайринга с продавца взимается только комиссия от суммы платежей в системе. Нет платежей — нет комиссии. При этом нет никаких требований к минимальному обороту. Кстати, расчетный счет клиента может быть в любом другом белорусском банке.

Таким образом, использование сервиса мобильного эквайринга payBYcard — это простое, доступное и удобное решение для повышения лояльности клиентов, выполнения требований законодательных актов и, как следствие, для роста прибыльности бизнеса.