Кошелек виртуальный, деньги реальные

юрист международной юридической компании COBALT Тимофей САВИЦКИЙ

Процедуру открытия гражданами электронных кошельков упростили, а предприятия обязали в кратчайшие сроки превращать виртуальные деньги в привычный безнал.

Таковы основные новшества постановления Правления Нацбанка Беларуси от 30 декаб­ря 2016 года № 662. Документ вносит изменения в Правила осуществления операций с электронными деньгами, утвержденные постановлением Правления Нацбанка от 26 ноября 2003 года № 201. Их цель — стимулировать использование электронных денег в Беларуси.

В нашей стране электронные деньги выпускают банки и небанковские кредитно-финансовые организации, например «Технобанк» — WebMoney, «Белгазпромбанк» — EasyPay, «Приорбанк» — Belqi. Электронные деньги нерезидентов обращаются в системах «Росберлио» и «Крисмар».

Внесенные изменения детализируют отношения, складывающиеся в процессе выпуска, распространения, использования и погашения электронных денег. Можно ожидать, что нормы документа улучшат ситуацию на рынке электронных денег и активизируют их использование.

Самое главное новшество постановления для физических лиц — возможность удаленной идентификации (верификации) пользователя электронного кошелька и перечисления денег напрямую продавцу товаров, работ и услуг; для юридических — установление сроков погашения электронных денег.

Оплатить без кошелька

Документ позволяет физическим лицам напрямую перечислять на электронные кошельки юридических лиц, ИП и физических лиц деньги за товары, работы, услуги. Иными словами, покупать электронные деньги и пополнять ими электронные кошельки продавцов уже не нужно. Гражданин, которому необходимо оплатить товары, работы, услуги электронными деньгами, может даже не открывать электронный кошелек, а просто перечислить средства на счет продавца, который получит их в виде электронных денег.

Упростилась и процедура идентификации, необходимая для открытия электронного кошелька. Если раньше нужно было не только предъявлять документы, но и прийти в банк лично, то сейчас идентификация будет проводиться и при отсутствии клиента. Правда, только если владелец электронного кошелька прошел идентификацию раньше и лично предоставил все необходимые данные. Кроме того, теперь информация может быть получена из межбанковской системы идентификации или из действующего сертификата открытого ключа проверки электронной цифровой подписи.

Таким образом, появилось больше опций для идентификации физических и юридических лиц, а также ИП — все это упрощает процедуру открытия электронного кошелька.

Доступ к нерезиденту

Еще одно важное нововведение — возможность открывать и пополнять электронные кошельки в системах нерезидентов не только через белорусский банк-агент, но и непосредственно у нерезидента. Речь идет об электронных деньгах тех нерезидентов, обязательство о погашении (обмене электронных денег на наличные или безналичные денежные средства) электронных денег которых на себя взял белорусский банк-агент, например «Росберлио» и «Крисмар». Заметим, что в данном случае все равно необходима идентификация владельца электронного кошелька.

Открывать электронные кошельки у нерезидентов разрешалось и раньше. Например, любое физическое лицо могло открыть кошелек в PayPal или QIWI и пользоваться электронными деньгами соответствующих систем за рубежом. Однако в Беларуси их допускалось только пополнять: в соответствии с законодательством обращение на территории нашей страны электронных денег систем нерезидентов возможно только через посредничество белорусского банка, который принимает на себя обязанность по погашению электронных денег нерезидента.

Согласно новым правилам, при распространении электронных денег агент (лицо, распространяющее деньги эмитента по договору, например мобильный оператор) вправе предоставить физическим лицам отсрочку оплаты приобретаемых электронных денег, если эти физлица уже заплатили банку-эмитенту за них сами. Таким образом, агенты могут самостоятельно устанавливать срок оплаты электронных денег физическими лицами.

Виртуальный статус — это ненадолго

Некоторые изменения касаются юрлиц и ИП. Так, они обязаны погасить полученные от физлиц электронные деньги, то есть обменять их на безналичные не позднее двух банковских дней со дня поступления в банк информации о зачислении электронных денег на счет электронного кошелька. Ранее таких ограничений в законодательстве не было. Срок погашения был закреплен в договоре между юридическим лицом (ИП) и банком. По мнению Нацбанка, нововведение будет стимулировать оперативное вовлечение средств в хозяйственный оборот.

Одним из минусов дейст­вующего законодательства в области электронных денег яв­ляется малый спектр возможностей их использования хозяйствующими субъектами. Например, для выплаты командировочных работникам и некоторых других расходов. Позволим себе предположить, что, когда субъекты хозяйствования будут обязаны погашать полученные электронные деньги в течение двух банковских дней со дня их получения, использование данного инструмента может быть вовсе сведено к нулю. Даже несмотря на то что законодательство расширяет сферу его применения.

Теперь электронные деньги могут взыскиваться в бесспорном порядке для уплаты налога, сбора (пошлины), пени и других обязательных платежей в бюджет при наличии соответствующего решения налогового или таможенного органа. Новая редакция правил подробно описывает процедуру блокирования электронных денег в кошельке для целей взыскания подобных платежей и позволяет взыскивать не только электронные деньги банков-резидентов, но и деньги, выпущенные нерезидентами.

Вводится ряд новых для законодательства об электронных деньгах понятий, например программно-техническое средство (ранее фигурировал термин «устройство cash-in»), устройство самообслуживания, номер электронного кошелька. Правда, данные нововведения носят технический, уточняющий характер и отражают изменившуюся технологическую терминологию.n

Справка «БР»

Согласно статистике Нацбанка, количество операций с электронными деньгами, равно как и общее количество эмитированных банками электронных денег, с 2012 по 2014 год увеличивалось более чем на 20 % ежегодно, однако в 2014­м наметилась тенденция снижения. По сравнению с 2013 годом было эмитировано на 12 % электронных денег меньше, а использовано еще меньше — на 27 %. Одной из причин такого снижения стала необходимость идентификации физических лиц — владельцев электронных кошельков, введенная c 1 марта 2015 года декретом от 28 декабря 2014 года № 6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков». Лица, не прошедшие идентификацию (верификацию) электронного кошелька, утратили право пользования им.