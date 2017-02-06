Статусная карта

Как упростить решение повседневных бизнес-­задач

Альфа­Банк предлагает бизнес­клиентам воспользоваться специальным предложением и бесплатно оформить премиальную корпоративную карту Visa Business Gold.

Безналичные расчеты через интернет-банк и даже мобильный банк стали привычным делом, они значительно упростили ведение бизнеса. Слабым звеном в бухгалтерской цепочке до сих пор остается оплата командировочных, представительских, транспортных и многих других хозяйственных расходов. Еще не все компании смогли перевести их в сферу безналичных платежей. Оплата подобных расходов зачастую подразумевает снятие наличных со счета непосредственно в отделении банка, а также внушительный документо­оборот.

Для простоты осуществления подобного рода расходов Альфа-Банк предложил юрлицам специальный инструмент — премиальную корпоративную банковскую карту Visa Business Gold. Она привязывается к счету юридического лица и, по сути, представляет собой аналог наличных денежных средств, выданных руководством фирмы под отчет.

Преимущества корпоративной карты Visa Business Gold Альфа-Банка

Компании не требуется получать в банке наличные средства, а также доставлять и хранить их. Это сокращает операционные расходы и время, связанное с выдачей подотчетных сумм.

Валюта расчетного счета не имеет значения. Денежные средства будут списываться с карт-счета компании с автоматической конвертацией в валюту той страны, в которой находится держатель карты. Поэтому не нужно ни покупать валюту для заграничных командировок, ни открывать валютный счет.

Контролировать расход денежных средств по карте можно в режиме реального времени. Для этого нужно лишь установить суточные лимиты расходования и подключить SMS-информирование. Организация может в любое время пополнить карту или изменить лимит по операциям командированного сотрудника. Также Альфа-Банк предоставляет компании детальную выписку по операциям с использованием карт, благодаря чему можно контролировать целевое расходование средств сотрудниками.

Предприятие получает возможность пользоваться всеми преимуществами, которые дает распространение

современных технологий. Так, сейчас все большую популярность набирают продажи посредством IT-приложений товаров на электронных площадках, онлайн-продажа билетов, бронирование отелей и многое другое. Корпокарта Альфа-Банка позволяет осуществлять оплату в Интернете любых необходимых товаров и услуг.

Круглосуточный доступ к денежным средствам на счете организации. Если фирме потребуется наличность, то в банкоматах ее можно получить в любое время.

Бонусы и скидки

Держатели карты Visa Business Gold Альфа-Банка получают преференции от платежной системы Visa, которые в любой точке мира позволяют ощущать повышенный комфорт, привилегии и свой высокий социальный статус.

Эксклюзивная партнерская программа Golden Alfa разработана специально для владельцев премиальных карточек. Обладателям корпоративной карты Visa Business Gold Альфа-Банка автоматически предоставляется доступ к выгодным предложениям и сервису компаний — партнеров банка.

В рамках акции «Все меняется к лучшему!» выпуск и обслуживание корпоративной карты Visa Business Gold не потребуют финансовых вложений. Подробности на сайте alfabank.by.