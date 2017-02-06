Акцент на финансовой устойчивости

Алена ЛАНДЫРЬ

Участники страхового рынка ждут от программы развития отрасли положительных изменений. Своими надеждами на этот счет с «БР» поделилась заместитель генерального директора ЗАСО «Белнефтестрах» Полина Кохановская.

— Время «Ч» для страхового рынка наступит 1 мая этого года. Повлияло ли требование об увеличении уставных фондов компаний до 5 млн евро на белорусский страховой рынок?

— Конечно, повлияло. Кому-то пришлось объединиться, кому-то вовсе прекратить свою деятельность. Дело в том, что страховые организации должны держать 5 млн евро на счетах в банках, то есть компании должны быть обеспечены «живыми» деньгами.

На мой взгляд, решение об увеличении уставных фондов приведет к еще большей концентрации страхового рынка. Думаю, можно было подойти к вопросу дифференцированно и определить размер уставного фонда в зависимости от страховых операций, осуществляемых страховой организацией. Например, если у тебя есть крупные клиенты, государственные организации, то минимальный размер уставного фонда — 5 млн евро, если нет — меньше. Впрочем, закон принят и его нужно выполнять. Что касается нашей компании, то мы указание государства выполним: к 1 мая уставный фонд в размере 5 млн евро сформируем.

— Программа развития страховой деятельности на 2016—2020 го­ды предполагает изменение системы контроля и надзора за деятельностью профессиональных участников рынка и смещение акцентов в сторону оценки областей риска. Актуально ли это для рынка и чем чревато для организаций?

— Считаю это положительным изменением. С внесением корректив в указ № 530 функции Министерства финансов изменились. Пока очень большого влияния мы не ощущаем, но уже отмечаем, что регулятор меняется, становится в большей степени надзорным органом. Происходящие изменения, например внедрение внутреннего контроля в страховых организациях, создание государственного страхового регистра, я оцениваю как положительные шаги, как стремление выйти на более высокий уровень. Конечно, регулятор должен проверять не столько то, как мы считаем страховой тариф по договору страхования, а прежде всего то, как мы соблюдаем условия безопасного функционирования страховых организаций, как управляем рисками в своей деятельности.

— В планах внедрение некоторых требований международного стандарта Solvency II. Знают ли участники страхового рынка об этих требованиях и готовы ли к их внедрению?

— Что касается Solvency II, то, конечно, для нас это своего рода троянский конь. Я недавно была в Австрии на учебе, в том числе касавшейся применения Solvency II, и могу сказать, что в Евросоюзе еще есть вопросы по поводу данных стандартов.

Solvency II — стандарт оценки платежеспособности страховых и перестраховочных организаций. Для его внедрения, конечно, нужно проводить обучение. Надеемся, что переход на Solvency II будет постепенным, эволюционным. Программой развития страховой деятельности предусмотрено тесное взаимодействие регулятора и профессиональных участников рынка. Уверена, что так и произойдет.

— В Беларуси планируется перейти от согласительной к уведомительной процедуре представления правил страхования, отменить обязанность страховых организаций размещать и учитывать средства страховых резервов на специальных счетах, упразднить норматив расходов на ведение дела. Что даст это страховым компаниям?

— Мы очень этого ждем. Считаю, данные меры ускорят создание новых продуктов. В нынешних условиях от идеи до внедрения проходит около двух месяцев, в том числе потому, что правила согласовываются в течение 30 дней. Это очень долго. Особенно усложнилась процедура сейчас, так как регулятор принял решение о том, что если правила менялись три раза, то мы должны принимать новую редакцию, вновь обосновывать все базовые страховые тарифы.

Теперь согласительная процедура является препятствием для развития страхового рынка. Надеюсь, что с внедрением уведомительной процедуры мы станем более мобильными. Отмена же специальных счетов — это положительный шаг, который позволит упростить осуществление расчетов страховыми организациями, в том числе выплат страхового возмещения.

— Программа обещает уравнять условия деятельности страховых организаций всех форм собственности: планируется снять многие ограничения. Как это повлияет на рынок страховых услуг?

— Думаю, положительно. Например, программа предусматривает снятие ограничений для государственных организаций на заключение договоров страхования жизни и дополнительной пенсии только с государственными страховыми компаниями. Надеюсь, указанная мера простимулирует развитие данных видов страхования, как это произошло с добровольным медицинским страхованием, которое долгое время относилось на себестоимость, только если договор был заключен с госкомпанией. Отмена данного требования привела к взрывному росту добровольного медицинского страхования в стране.

— Как вы оцениваете долю обязательных видов страхования в Беларуси? Ведь обязательное страхование — это, с одной стороны, гарантия покрытия определенных рисков, а с другой — расходы, которые могут быть приравнены к налогам.

— Я не очень хорошо знакома со статистикой в других странах, поэтому мне трудно сравнивать, однако, на мой взгляд, обязательное страхование позволяет привить потребность в страховании, показать его ценность. Представьте, что завтра у нас отменят обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Уверена, большинство автовладельцев оформят его добровольно, потому что знают, насколько комфортнее чувствуешь себя за рулем, когда твоя ответственность застрахована. Думаю, главным является не количество видов обязательного страхования, а их суть: какие риски государства, юридического лица или гражданина мы страхуем.

— Что еще из важного, на ваш взгляд, предусмотрено программой?

— Цифровая трансформация страхового рынка. На мой взгляд, предоставление возможности страховым организациям продавать полисы в Интернете повлечет за собой взрывной рост продаж полисов добровольного страхования. Если же и обязательное страхование «отпустят» в Интернет, это существенно повысит комфортность обслуживания граждан Беларуси.