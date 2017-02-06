Страхованию прописан рост

Елена ГОЛУБЬ

Либерализацию рынка страховых услуг обещает Республиканская программа развития страховой деятельности на 2016—2020 годы.

Программа была утверждена постановлением правительства в ноябре прошлого года, поэтому есть все основания говорить о том, что 2017-й — первый год ее реализации.

Разработчики подчеркивают, что в документе учтены рекомендации МВФ и планы по созданию единого финансового рынка в рамках ЕАЭС, и считают этот сегмент рынка перспективным, поскольку его ключевой макроэкономический индикатор (отношение страховых взносов к ВВП) в Беларуси ниже, чем в государствах-соседях. Так, в нашей стране этот показатель равняется 0,95 %, в России — 1,3, в странах Восточной Европы — 2—2,5 %.

Главные задачи программы — повышение финансовой устойчивости страхового рынка и эффективности компаний, а также дальнейшая автоматизация этого сектора.

Документ обещает сместить акценты контрольных органов на оценку финансовой устойчивости и изменить подходы к расчету капитала страховой организации на основе использования международного стандарта Solvency II. В частности, планируется внедрить нормы Solvency II по расчету минимальных требований к капиталу и требований к капиталу для обеспечения платежеспособности. Solvency II предполагает расчет капитала по каждой категории риска с учетом параметров, заданных регулятором.

Разработчики документа полагают, что повышению финансовой устойчивости страховых компаний будут способствовать ликвидация административных барьеров и выравнивание условий деятельности организаций всех форм собственности. Под административными барьерами понимается нынешняя согласительная процедура правил страхования, ее предлагается заменить уведомительной.

Программа обещает разрешить субъектам хозяйствования относить на затраты страховые взносы по договорам добровольного страхования жизни и дополнительной пенсии, даже если они заключены с частной компанией. Государственным организациям позволят заключать договоры добровольного страхования жизни и дополнительной пенсии с частниками. В перспективе либерализация такого рода может затронуть и обязательные виды страхования.

В рамках гармонизации с законодательством ЕАЭС изменения коснутся и отдельных видов обязательного страхования. Например, в отношении страхования принадлежащих гражданам строений будет пересмотрен перечень страхователей, имеющих льготы по уплате страховых взносов, а применительно к обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний изменится перечень категорий застрахованных лиц, а также порядок назначения страховых выплат и формы отчетности страхователей.

Регулятор намерен подкорректировать порядок страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, чтобы ответственность нес тот, кто непосредственно управляет транспортным средством.

Программа обещает сократить минимальный срок, на который должен быть заключен договор страхования жизни и дополнительной пенсии, с трех лет до одного года.

Чтобы страхование жизни стало альтернативой банковским вкладам, планируется «рассмотреть вопрос о создании условий по увеличению доходности страховых организаций, осуществляющих страхование жизни, путем размещения их страховых резервов на счетах в банках под процентную ставку, соответствующую доходности банковских вкладов (депозитов) физических лиц».

Как предполагается, в результате реализации программы объем страховых взносов увеличится на 84 %. Отношение страховых взносов к ВВП должно достичь 1,05 %, а отношение активов страховых организаций к ВВП — 3,1 %. Правда, в реальности таких планов заставляет усомниться сформулированное в этом же документе условие о росте ВВП на 66,5 % в 2016—2020 годах.