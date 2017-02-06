На футбол билетов нет

Антон РОГАЧ

Билетные программы на предстоящий сезон чемпионата Беларуси по футболу до конца января представили лишь два из шестнадцати участников высшей лиги.

Первым из них стал БАТЭ. Причем борисовчане успели сделать это еще в конце прошлого года. Болельщикам предложили абонементы пяти ценовых категорий. В зависимости от расположения сектора один стандартный абонемент обойдется поклоннику команды в 40—60 руб., а VIP-категории — в 150 либо 500 руб. Билеты на отдельные матчи первенства страны предлагаются по ценам от 3 руб. (в сектор за воротами) до 15 руб. (за VIP-место). Помимо того, билетная программа БАТЭ содержит ряд предложений для льготных категорий болельщиков — детей, подростков, студентов, инвалидов и пенсионеров.

Имеет значение, когда куплен билет: в январе или апреле, перед началом поединка.

Реализация абонементов началась в конце января. Для стимулирования продаж БАТЭ выпустил специальный проморолик, а также пообещал покупателям абонементов и обладателям клубных карт «Аматар» трикотажные майки с символикой БАТЭ в подарок.

Вторым клубом, решившим объявить билетную программу заранее, стало «Торпедо»-БелАЗ. Правда, жодинцы свое предложение не дифференцировали. Абонементы стоят 40 руб. и продаются только на два лучших сектора местного стадиона. Взрослые билеты вне зависимости от места предлагаются по 4 руб., детские — по 1 руб.

Как и БАТЭ, «Торпедо»-БелАЗ подошло к продажам креативно. Вчера, 3 февраля, был дан старт реализации сезонных квитков. Желающих приобрести абонементы встречали игроки команды Максим Скавыш и Евгений Клопоцкий. С ними можно было пообщаться, сфотографироваться, взять у них автографы.

Стоит вспомнить и клуб «Крумкачы», который билетную программу пока не опубликовал, однако в конце 2016 года успел разыграть абонемент на домашние матчи сезона-2017.

Остальные клубы высшей лиги пока спят, и это, увы, традиция: в предыдущих сезонах некоторые начинали продавать абонементы менее чем за месяц до старта чемпионата, намеченного на апрель. Спортивные менеджеры, с одной стороны, жалуются на низкую посещаемость, а с другой — не слишком серьезно подходят к разработке билетных программ. Зарубежные же клубы нередко начинают продавать абонементы со скидкой еще по ходу предыдущего сезона, пока потенциальный покупатель в тонусе.

За подобными примерами не нужно далеко ходить. В последние годы наше хоккейное «Динамо» начинает продавать сезонные квитки еще до окончания Кубка Гагарина. Поскольку цена абонементов относительно велика, болельщикам предоставляется возможность выкупить их в два платежа.

Ранний старт реализации дает несколько преимуществ.

Во-первых, объявляя о продаже абонементов на следующий сезон по ходу предыдущего или сразу по его окончании, клуб несет меньшие затраты на коммуникацию. Потенциальные покупатели собраны в одном месте, внимательно следят за выступлениями клуба, поэтому адресовать им соответствующее предложение намного проще.

Во-вторых, известная заранее билетная программа позволяет эффективно проводить мероприятия в межсезонье. Одно дело просто провести конкурс красоты среди болельщиц за три-четыре месяца до начала сезона, и совсем другое — склонить к решению о покупке абонемента хотя бы часть собравшихся зрителей.

Правда, сегодня более актуальная задача для многих клубов — пройти лицензирование для допуска к участию в первенстве страны. Тем не менее именно в условиях кризиса ценность любых, способных дать отдачу маркетинговых ходов максимальна.