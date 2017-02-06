«Формула-­1» меняет лидеров

Антон РОГАЧ

В конце января пост промоутера и управляющего директора «Формулы­-1» покинул 86­летний Берни Экклстоун, руководивший главной гоночной серией мира на протяжении 40 лет.

Именно в его эпоху «Формула-1» стала королевой автогонок. Экклстоун взялся за штурвал во второй половине 70-х годов. В те далекие времена гоночная серия была лишь развлечением, однако уже тогда менеджер понимал, что в перспективе развлечение может стать большим бизнесом.

Берни ЭККЛСТОУН: сделайте лучше, если сумеете.

Так в итоге и произошло. Главным драйвером проекта стало телевидение, которое заинтересовалось трансляциями гонок. К тому времени Экклстоун сделал так, чтобы все права на «картинку» были переданы компании, директором которой являлся он сам.

Даже сегодня, когда популярность гоночной серии пошла на убыль, продажа телетрансляций приносит «Формуле-1» 600 млн долларов в год, а ведь в 90-х глобальная аудитория была в несколько раз больше.

За долгие годы царствования Берни Экклстоун не просто многократно увеличивал доходы, но делал это очень изощренно. Именно он выстроил систему, при которой только за право принять этап главной гоночной серии мира организаторы должны заплатить 40 млн долларов, притом что на продажах VIP-билетов зарабатывают вовсе не устроители этапа, а «Формула-1».

Безусловным плюсом является повышение уровня безопасности соревнований: с 1994 года лишь одна авария в рамках серии завершилась летальным исходом. Безопасность повысилась во многом благодаря новым подходам к проектированию автодромов. На смену сложным и опасным трассам пришли автодромы с широкими зонами безопасности и резиновыми покрышками по всему периметру. Большинство трасс нового формата проектировал немец Герман Тильке, из-за чего их не без иронии прозвали тилькедромами.

Тем не менее деятельность Берни Экклстоуна нередко подвергалась критике, особенно в последнее десятилетие. Неприятие вызывали многие изменения, принятые с 90-х годов. Так, прагматичные европейцы не всегда были готовы платить огромные деньги за право проведения этапов. В результате «Формула-1» лишилась ряда традиционных автодромов и заменила их трассами в Бахрейне, Китае, России, Азербайджане, Сингапуре, Малайзии и ОАЭ.

Созданная Экклстоуном система жестока по отношению к слабым. Современный спорт все чаще направляет свои усилия на выравнивание сил команд и рост конкуренции, но только не в «Формуле-1». В ней разрыв между лидерами и «маленькими» командами увеличивался с каждым годом. В связи с этим сегодня последние не только не могут претендовать на серьезные успехи, но и часто оказываются на грани выживания. Например, в конце января о банкротстве объявил «Манор», притом что в сезоне-2016 эта команда добилась лучшего результата в своей истории. Желая получить поддержку главных игроков «Формулы-1», Экклстоун выстроил схему распределения выплат таким образом, что даже в случае полного провала «Мерседес» или «Феррари» получит больше, чем «Форс-Индия» или «Заубер», как бы хорошо те ни провели чемпионат.

За время, в течение которого Берни Экклстоун удерживал руль «Формулы-1», значительно эволюционировали правила. Причем таким образом, что сегодня понять правила американского футбола или бейсбола новичку куда проще, чем главной гоночной серии мира. Балльная система наказаний, ограничения при обороне позиции и ряд других норм у многих вызывают претензии. Порой кажется, что в этих правилах разбираются только участники и самые преданные болельщики. Понятно, что такое положение дел не способствует расширению аудитории, которая жаждет в первую очередь яркого и понятного зрелища. Кстати, новые владельцы уже не раз заявляли о готовности упростить правила.

Еще одна существенная претензия к Берни Экклстоуну заключается в том, что, несмотря на свою технологичность, «Формула-1» упустила шанс занять свою нишу в Интернете. Золотое время главная гоночная серия мира пережила в последние два десятилетия XX века, в новом же тысячелетии в борьбе за зрителя выигрывают те, кто сделал ставку на Всемирную паутину. Что касается «Формулы-1», то она до последнего оставалась только на экранах телевизоров. Запоздалое продвижение в социальных сетях, отсутствие трансляций в Интернете не последние причины, из-за которых аудитория серии сократилась в несколько раз.

Теперь и продолжение начатого Экклстоуном, и исправление его ошибок лягут на плечи новой команды. Преемником легендарного менеджера станет Чейз Кэри, возглавлявший холдинг News Corporation. Он будет опираться на опытных помощников: бывший руководитель «Мерседеса» Росс Браун возьмет на себя спортивную составляющую, а коммерческую деятельность станет курировать Шон Брэтчес, экс-директор по маркетингу ESPN.

Liberty media купила «Фор­мулу-1» за 8 млрд долларов, и теперь новой команде нужно сделать все, чтобы стоимость актива увеличилась.