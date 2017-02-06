На стыке бизнеса и здравоохранения

Дарья КОЗЛОВСКАЯ

Окупаются ли инвестиции, вложенные в фармбизнес, можно ли преодолеть стереотип «отечественные лекарства — неэффективные», как частному предприятию найти общий язык с представителями государства — об этом «БР» побеседовала с генеральным директором фармацевтической компании NatiVita Алексеем СЫЧЕВЫМ.

— Алексей Николаевич, ваше предприятие выпускает уникальную и сложную продукцию. На пустом месте такие производства не появляются. Расскажите, как возникла идея его создания.

— Изначально мы рассматривали возможность выпуска сложных, инновационных продуктов, которые до нас еще никто в Беларуси не производил. Более простые препараты с историей применения свыше 10—15 лет уже были освоены другими компаниями. Сама идея разрабатывать и производить именно биоаналоги и первые генерики возникла в результате анализа современных трендов развития фармацевтических рынков. На принятие решения повлияла и проводимая в стране политика импортозамещения. Кроме того, у нас было налажено сотрудничество с имеющими опыт и наработки компаниями, и мы очень хотели воспользоваться этой возможностью — применить их передовой опыт.

— Вы планировали открыть свое производство в конце 2016 года. Как реализуется этот план? Что представляет собой ваше предприятие сегодня?

— К началу 2017 года мы завершили строительство завода и монтаж оборудования. Сейчас проводим валидацию предприятия, которая завершится к концу II квартала. Уже с середины года начнем отрабатывать технологии производства препаратов, а к концу 2017-го планируем выпуск на собственной производственной площадке полного спектра наиболее важных для нас продуктов.

Сейчас мы делаем ставку на трансфер технологий продуктов, которые уже зарегистрированы и будут про­изводиться у нас. Сегодня в компании работают 53 сотрудника, но мы рассчитываем, что к маю их будет 90.

Так как мы являемся научно-­производственным предприятием, для нас имеет значение научно-­исследовательская работа. Сейчас совместно с нашими партнерами мы принимаем участие, организуем и проводим клинические испытания продуктов. Кроме того, вместе с учеными из России, Беларуси, Словакии, Кубы и Литвы ведем научную работу по созданию совершенно новых препаратов.

В развитии научной составляющей нам очень помогает медико-­фармацевтический кластер, созданный совместно с нашими партнерами в прошлом году. Этот кластер позволяет использовать компетенции и технологические возможности всех участников, прежде всего Витебского медицинского университета.

— Что представляет собой ваша производственная программа? Сколько препаратов вы выпускаете, какие проблемы онкологических больных они способны решить? Насколько уникальны эти препараты в мировом и отечественном контексте.

— Стратегически наша компания развивается в двух глобальных направлениях. Во-первых, это регистрация и вывод на рынок первых в Беларуси генерических препаратов и биоаналогов. Это позволит приобретать самые современные и эффективные лекарственные средства, но за меньшие деньги. Как результат, повысится их доступность для нуждающихся пациентов и будут сэкономлены бюджетные средства. На сегодняшний день у нас 13 зарегистрированных продуктов. По плану в 2017 году этот перечень должен расшириться до 20 препаратов.

Во-вторых, участие в разработке и регистрации абсолютно новых препаратов, которые позволят существенно изменить терапию таких тяжелых заболеваний, как, например, меланома, рак легких, рак желудка. Клинические испытания некоторых продуктов уже завершаются, испытания других начались в нынешнем году.

— Каковы ваши планы по развитию компании, производства, освоению новых продуктов?

— Наши планы довольно амбициозны: мы настроены разрабатывать и выпускать новые продукты, выходить с ними на внешние рынки как в восточном, так и в западном направлении. Мы планируем подать первые препараты на регистрацию в страны ЕС уже в нынешнем году.

Если говорить о научных планах, то мы очень серьезно нацелены на исследовательскую работу по созданию вакцин для лечения онкологических заболеваний. В этом направлении сегодня движется мировая фармацевтическая наука, и мы не исключение.

Среди наших партнеров научно-исследовательский центр Biomed, с которым мы подписали соглашение о сотрудничестве. Уже в ближайшее время мы планируем направить туда отечественных ученых для работы над совместной научной программой по созданию персонифицированных вакцин для лечения онкозаболеваний. С белорусской стороны инициативу поддерживает Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова, который также имеет собственную молекулярную биологическую лабораторию. Уверен, в рамках трехстороннего сотрудничества мы сможем реализовать совместные планы по созданию новых препаратов для лечения онкологических заболеваний.

— Полагаю, создание такого производства не может стоить дешево. Во сколько обошелся проект и когда окупятся эти инвестиции?

— По сегодняшним данным, общие затраты на реализацию проекта составили около 10 млн евро, но мы продолжаем инвестировать. Средства направляются в большей степени на проведение научных исследований. Об окупаемости проектов говорить трудно, особенно если учесть несформированную конкурентную среду в этой сфере и принимаемые некоторыми зарубежными компаниями стратегии демпинговой политики. По результатам 2016 года, когда цены на некоторые препараты снизились более чем в четыре раза, расчеты, связанные с окупаемостью, пришлось существенно пересмотреть.

— Можно ли говорить о конкуренции применительно к такой уникальной продукции? Есть ли у вас конкуренты? В чем ваши преимущества?

— До нашего прихода на рынке присутствовали только оригинальные препараты, несмотря на то что сроки действия патентов на них закончились. Поэтому нашими прямыми конкурентами являются зарубежные производители. Мы же предлагаем продукт, который схож по эффективности и безопасности, но гораздо дешевле.

— Вы представляете частную компанию. Как складываются ваши отношения с государством и с коллегами из госорганизаций? Возможно, уникальность и социальная значимость продукции NatiVita избавляют вас от проблем, о которых сегодня говорят отечественные предприниматели, в первую очередь от протекционизма в пользу госкомпаний на самых разных уровнях — от условий кредитования до условий продаж?

— Любая компания, частная или государственная, должна работать в тех условиях, которые сформировались на рынке. Мы прекрасно понимаем это. В целом мы довольны уровнем взаимодействия с государственными органами, который сложился на сегодняшний день. Единственное пожелание, которое хотелось бы высказать по этой теме: необходимо более открытое взаимодействие в вопросах, связанных с научно-исследовательскими разработками наших специалистов и ученых. Подобная практика широко распространена в Евросоюзе и России. Хотелось бы, чтобы мы имели больше возможностей для привлечения оте­чественных ученых к международным научным проектам.

— Ваша компания еще молода, тем не менее можете ли вы оценить успешность старта. В чем заключается секрет успеха компании, выходящей на рынок?

— Мы делаем ставку на инновации, а работа в этой сфере всегда трудна, но в то же время очень интересна. Мы используем все передовые технологии, начиная от внедрения системы менедж­мента, маркетинга, регистрации и заканчивая всем тем, что связано с научными разработками, технологиями и производством. Для этого привлекаем высококвалифицированных сотрудников, которые имеют опыт работы в транснациональных компаниях во всех сферах, связанных с деятельностью предприятия. Плюс четко выработанная стратегия и использование самых передовых трендов в области фармацевтики. Думаю, это единственно верный подход, позволяющий компании эффективно и быстро занять лидирующие позиции на рынке.n

Справка «БР»

Международная научно­производственная фармацевтическая компания NatiVita первой в Беларуси начала выпускать биотехнологичес­кие средства на основе моноклональных антител (генно­инженерные белковые моле­ку­лы с противоопухолевой активностью). В структуре компании — международный научно­исследовательский центр и фармацевтический производственный комплекс. NatiVita осуществляет свою деятельность при инвестиционной поддержке компаний­­партнеров: АВ ZIAvalda (Литовская Республика), «Натко Фарма Лимитед» (Индия), «Инвестфарм» (Словакия).